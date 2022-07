Staatspreis NRW für "Schumi" als eine "Ikone seines Sports"

Audio-Player laden

"Michael ist eine Ikone seines Sports, und gerade an einem solchen Tag tut es gut, daran erinnert zu werden." Das sagte der ehemalige Ferrari-Teamchef und frühere FIA-Präsident Jean Todt anlässlich der Vergabe des Staatspreises von Nordrhein-Westfalen an Michael Schumacher.

Todt, ein enger Vertrauter der Familie Schumacher, hielt bei der Preisverleihung in der Motorworld in Köln am Mittwoch (20. Juli) die Laudatio auf Michael Schumacher. Dabei lobte er "Schumi" dafür, dass dieser "auf der Rennstrecke seine Leidenschaft ausgelebt" und damit "Millionen Menschen auf der ganzen Welt Freude bereitet" habe.

Hendrik Wüst als Ministerpräsident des deutschen Bundeslands Nordrhein-Westfalen übergab den Staatspreis persönlich, allerdings stellvertretend an Corinna Schumacher und ihre Tochter Gina-Maria Schumacher.

Mick Schumacher, seit 2021 Formel-1-Fahrer, fehlte bei der Preisverleihung. Nach 'Bild'-Informationen fühlte sich der 23-Jährige am Vormittag vor der Veranstaltung unwohl und verzichtete deshalb auf seine Teilnahme am Festakt. Mick Schumachers Start beim Frankreich-Grand-Prix in Le Castellet an diesem Wochenende sei aber wohl nicht gefährdet.

Der Staatspreis gilt als die höchste Auszeichnung, die das Land Nordrhein-Westfalen vergeben kann. In der Regel wird die Ehrung einmal pro Jahr Menschen zuteil, "die herausragende Leistungen erbracht haben und [dem Bundesland] durch Werdegang und Wirken verbunden sind", so die offizielle Beschreibung.

Michael Schumacher erhielt den Staatspreis 2022 "in Anerkennung seines vorbildlichen sozialen Engagements und für seine Verdienste um sein Heimatland Nordrhein-Westfalen", wie NRW-Ministerpräsident Wüst bereits im Juni angekündigt hatte.

