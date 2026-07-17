Stallregie für Lewis Hamilton: "Beste Chance" für Ferrari gegen Mercedes?

Ferrari hat zwei der zurückliegenden drei Grands Prix gewonnen und setzt damit Mercedes unter Druck. Doch um ernsthaft in den WM-Titelkampf eingreifen zu können, muss das italienische Formel-1-Traditionsteam jetzt eine richtungsweisende Entscheidung treffen, meint der frühere IndyCar-Fahrer James Hinchliffe.

Er sagte im Formel-1-Podcast F1 Nation: "Ich mag diese Philosophie grundsätzlich nicht, aber wenn Ferrari überhaupt eine Chance auf den Titel haben will, muss es sich auf einen Fahrer festlegen. Angesichts des Punkteabstands zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton müsste das im Moment Lewis sein."

Hinchcliffe spielt mit diesen Äußerungen auf die aktuelle Situation in der Formel-1-Fahrerwertung an: Hamilton belegt mit 147 Punkten den dritten Platz vor Leclerc, der mit 108 Punkten Vierter ist. Das bedeutet: Leclerc liegt nach Punkten weiter hinter Hamilton als Hamilton hinter WM-Tabellenführer Kimi Antonelli.

Deshalb glaubt Hinchcliffe, es wäre die "beste Chance" für Ferrari, sich auf einen Fahrer zu konzentrieren. "Ferrari hat damit bekanntlich kein Problem. In der Vergangenheit hat man das oft genug praktiziert", erklärte Hinchcliffe.

Berühmte Stallregie-Fälle aus der Ferrari-Vergangenheit

Prominente Beispiele: Rubens Barrichello musste Michael Schumacher beim Grand Prix von Österreich wiederholt vorbeilassen. Der Funkspruch von Ferrari-Teamchef Jean Todt ("Let Michael pass for the championship") genießt seit 2001 Kultstatus. Berühmt ist auch der Funkspruch von Renningenieur Rob Smedley an Felipe Massa beim Grand Prix von Deutschland 2010 zugunsten von Fernando Alonso ("Fernando is faster than you"). (Fotostrecke: Die kontroversesten Stallordern der Formel-1-Geschichte)

Diese Beispiele zeigen: Eine Stallregie geht nicht immer auf. Zwar wurde Schumacher nach den Österreich-Situationen jeweils Weltmeister, Alonso nach Deutschland aber nicht. Doch Hinchcliffe ist überzeugt: "Eine Teamorder ist für Ferrari die beste Möglichkeit, auch wenn die Titelchance eine Außenseiterchance bleibt."

Beispiel 2025: Ein Red Bull gegen zwei McLaren

2025 habe jedoch gezeigt, dass auch ein Außenseiter bis zum Schluss um den Titel kämpfen könne, sagte Hinchcliffe: "Max Verstappen gegen McLaren. [Lando Norris und Oscar Piastri] haben sich gegenseitig Punkte weggenommen. Das hat Max geholfen. Er hatte allerdings keinen Teamkollegen, der zusätzlich dazwischenfunken und beiden ebenfalls Punkte abnehmen konnte."

Hinchcliffe spricht es nicht aus, meint aber Yuki Tsunoda. Der damalige Red-Bull-Fahrer holte 2025 insgesamt 33 Punkte und belegte Platz 17 in der Fahrerwertung, während sein Teamkollege Verstappen mit 421 Punkten nur um wenige Punkte den WM-Titelgewinn verpasste.

Bei Ferrari ist die Ausgangslage 2026 eine völlig andere: Hamilton und Leclerc haben in diesem Jahr bereits jeweils einen Grand Prix gewonnen und kämpfen regelmäßig um Podestplätze. Beide fahren laut Hinchcliffe auf "sehr hohem Niveau". Deshalb müsse Ferrari ab sofort taktisch vorgehen.