Stallregie im WM-Kampf? Schwierige Fragen für Mercedes

Rückblick: Beim Großen Preis von Barcelona-Katalonien hat das VSC nicht nur den späteren Rennsieger Lewis Hamilton bevorteilt, sondern auch Mercedes vor einer schweren Entscheidung in puncto Stallregie bewahrt. Dabei war das nur eine Frage der Zeit.

Teams wie Ferrari knabbern an der vorherigen Dominanz der Silberpfeile. Daher kann es sich das Team nicht leisten, dass sich seine Fahrer gegenseitig Punkte oder gar die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gefährden.

Öffentlich erkennen George Russell und Kimi Antonelli genau das an. Die Frage, die hier nach den Gesprächen zwischen den beiden Piloten und Teamchef Toto Wolff nach Barcelona offen bleibt: Wird dieses Verständnis auch in der Hitze des Gefechts bestehen?

Mercedes stellt den Sieg über alles

"Natürlich ist der Sieg für das Team das Wichtigste", so Russell vor dem Großen Preis von Österreich an diesem Wochenende. "Welcher Fahrer gewinnt, ist dabei egal. Das hat man in Kanada gesehen, als ich und Kimi uns hart duelliert haben, uns aber trotzdem vom Rest des Feldes absetzen konnten."

"Der Sieg war für das Team nicht gefährdet. Aber in Barcelona gab es plötzlich einen anderen Fahrer, der um den Sieg mitgekämpft hat."

"Klar, Lewis hat [das VSC] geholfen. [Aber auch ohne VSC]: Kimi und ich haben gemeinsam Zeit verloren, und das hätte Ferrari die Chance auf den Sieg gegeben."

"Und das ist der Moment, in dem wir als Teamkollegen clever agieren müssen. Es ist eindeutig, dass das Team das Rennen gewinnen möchte. Dabei ist es egal, ob ich das Rennen gewinne oder Kimi."

Sowas sagt sich recht leicht, während man in einem per Klimaanlage gekühlten Raum in der Pressekonferenz sitzt und draußen die Temperaturen schon die 30 Grad Celsius sprengen. Dabei zeigt die Geschichte, wie fragil der Team-Spirit sein kann, wenn um den Sieg oder um das Podest gekämpft wird.

Die mögliche Notwendigkeit, in einen Kampf einzugreifen, wurde erstmals in Kanada deutlich. Antonelli und Russell, beide auf den ersten zwei Plätzen in der WM-Wertung, haben sich im Sprint-Rennen und im Grand Prix um den Sieg duelliert.

Hier wurde das Teamgefüge an verschiedenen Punkten getestet, wie an so manch gestresstem Funkspruch vonseiten des Teams zu hören war.

Nach einem Überholmanöver auf der vorherigen Geraden hätte Antonelli zudem fast das Heck von Russells Mercedes getroffen. Das Duell am Sonntag wurde letztlich durch ein bislang nicht diagnostiziertes Batterieproblem bei Russell beendet.

Das Batteriepack befindet sich weiterhin auf einem Schiff im Nordatlantik, da solche Gegenstände nicht via Frachtflugzeug transportiert werden können.

Im Nachhinein gab Mercedes zu, dass man kurz davor war, die Fahrer dazu anzuhalten, ihre Positionen zu halten. Nur dadurch, dass man sich trotzdem vom Rest des Feldes absetzen konnte, entschied man sich gegen dieses Eingreifen. Toto Wolff war dennoch eindeutig darin, wie es in Zukunft weitergehen könnte:

"Wenn es eine Situation geben sollte, in der wir glauben, dass das Team Punkte verlieren könnte", sagte er, "oder eine Situation, in der wir Zeit auf unsere Konkurrenz verlieren, dann werden wir keinen Moment zögern, um die Handbremse anzuziehen."

Die Situation in Barcelona verlief für Mercedes noch intensiver. Russell war in der Fahrerwertung bereits hinter Hamilton zurückgefallen. Dementsprechend wichtig war sein Versuch, vor den letzten Boxenstopps der Mercedes-Piloten vor Antonelli zu bleiben. Beide lagen da noch auf Position eins und zwei, doch nach dem VSC lagen sie hinter Hamilton auf Position zwei und drei.

Hier lohnt es sich, völlig ohne die Befangenheit mancher Fans auf die Äußerungen von Mercedes zum Rennausgang von Barcelona zu blicken. "Wir wollten im Team fair miteinander fahren [ohne eine Teamorder auszusprechen]", so Wolff nach dem Rennen. "Aber vielleicht hat uns das den Sieg gekostet."

"Das müssen wir mit den Fahrern besprechen. Wie machen wir das, wenn wir mit jemand anderem um den Sieg kämpfen? Vor dem Stopp von George sind die beiden hart gegeneinander gefahren. Und ich glaube, wir haben da vier oder fünf oder sechs Sekunden auf Lewis verloren."

"Wir lassen da Zeit auf der Strecke liegen, und das müssen wir mit den beiden für die Zukunft besprechen."

Hamilton-Sieg auch ohne VSC

Russell liegt richtig in der Annahme, dass Hamilton auch ohne VSC eine Chance auf den Sieg gehabt hätte. Zwischen den Runden 30 und 35, als Antonelli auf Russell aufschließen und den Overtake-Mode aktivieren konnte, reduzierte Hamilton seine Lücke zu den beiden von 18 Sekunden auf 7,6 Sekunden.

Nach den Stopps der beiden Mercedes hatte Hamilton einen Vorsprung von 16,8 Sekunden auf Russell. Vor dem VSC begann der Mercedes-Pilot Stück für Stück, diese Lücke zu schließen. Bei grüner Flagge hätte Hamiltons Stopp ihn auf Platz vier hinter Lando Norris verfrachtet, aber durch die Neutralisierung konnte er trotz Boxenstopp seine Führung behalten und verteidigen.

Vermutlich hätte Hamilton Norris leicht überholt, ihn vielleicht sogar auf der Außenbahn in Kurve drei umfahren, so wie Piastri vor seiner Aufholjagd auf die Mercedes.

Russell hatte derweil mit hoher Reifenabnutzung auf der Hinterachse zu kämpfen hatte, da Mercedes seinen Frontflügel beim letzten Stopp nicht richtig eingestellt hatte, Folglich wäre es höchstwahrscheinlich zu einem "George, hier ist Toto"-Funkspruch gekommen.

Bei solch einem Eingreifen geht es nicht darum, einen Fahrer zu bevorzugen, obwohl man das in der Kloake der Online-Diskussionen zweifellos so wahrnehmen würde.

Es geht darum, die maximale Punktzahl für das Team zu erzielen, und darum, dass ein Mercedes-Pilot das Rennen gewinnt, und nicht keiner der beiden. Das Batterieversagen bei Antonelli hat Mercedes vor einer weiteren Intervention bewahrt, da sich Platz zwei und drei in einer Wolke aus Kohlefaser und Kies auflösten.

Bekannt ist, dass das Tenor in den Gesprächen zwischen Wolff und den Fahrern ist. Stallregie ist immer ein problematisches Konzept. Gerade dann, wenn ein Konkurrent mit einer anderen Strategie unterwegs ist, wird alles noch mehr verwässert.

Stallregie im Eifer des Gefechts?

Vor dem Großen Preis von Österreich hat Autosport Antonelli gefragt, wie herausfordernd es für ihn sein würde, im Fall der Fälle seine Emotionen zu zügeln. "Für mich wäre das sicherlich nicht einfach", sagte er.

"In einem Rennen sind die Emotionen natürlich am Siedepunkt und du denkst nur darüber nach, dein Bestes zu geben und versuchst, das Rennen zu gewinnen."

"Selbstverständlich müssen wir ab jetzt noch klüger gegeneinander fahren, denn es geht nicht mehr nur noch um mich und George - die anderen kommen immer näher."

"Ich glaube, dieses Wochenende werden wir die vier besten Teams sehr nah beieinander sehen, denn Ferrari hat einen neuen, etwas kräftigen Motor dabei. Red Bull bringt ein großes, großes Upgrade, wodurch sie mehr Performance zur Verfügung haben sollten. Und McLaren ist schon seit Miami vorne mit dabei."

"Ich denke, die Art und Weise, wie ich racen werde, wird sich vielleicht ein wenig ändern. Das kommt auch sehr stark auf das konkrete Szenario an. Wenn andere Fahrer, andere Wettbewerber uns sehr nahe kommen, dann werde ich vermutlich anders fahren, als wenn nur ich und George gegeneinander fahren."

"Es kommt auf die Pace an, darauf, wie schnell wir sind und wo wir in der Startaufstellung stehen."

Um eine Stelle aus dem Film Roadhouse mit Patrick Swayze frei zu rezitieren: Er wird nett sein - so lange, bis er nicht mehr nett sein soll.