Stammtisch: Dieser Mann versteht Formel-1-Technik wie kein Zweiter!

Es gibt ganz wenige Menschen im deutschen Sprachraum, die Formel-1-Technik verständlich erklären können. Philipp Brändle, langjähriger Aerodynamik-Ingenieur beim Erfolgsteam Mercedes, ist einer davon. Mitglieder des YouTube-Kanals von Formel1.de haben am 18. August Gelegenheit, ihn all das zu fragen, was sie immer schon mal einen echten Technik-Experten fragen wollten.

Brändle ist besonders den österreichischen Formel-1-Fans ein Begriff. Als Experte bei ServusTV ist er einer der Formel-1-Erklärer der Nation. Lob dafür gibt's sogar von seinem ehemaligen Chef Toto Wolff: "Philipp Brändle versteht das Thema, trägt keine Scheuklappen, kann auch über den Tellerrand hinausblicken", sagt der Mercedes-Teamchef.

Wolff sieht Brändle als seinen "Vorarlberger Spezi, den ich nicht immer verstanden hab', sprachlicher Natur. Er hat Trackside-Aero gemacht und war deshalb immer Teil dieses Wanderzirkus. Er ist jemand, der einen unternehmerischen Background hat in seiner Familie und auch dahin zurückgekehrt ist. Aber in den Jahren, in denen er bei uns war, war er ein richtig gut integrierter Aerodynamiker."

Das war von 2013 bis 2019. Davor hat Brändle an der TU München Luft- und Raumfahrttechnik, Aerodynamik und Regelungstechnik studiert. Noch während des Studiums wurde er für BMW tätig und arbeitete als Aerodynamiker im DTM-Programm mit, ehe er nach dem Abschluss zu Mercedes in die Formel 1 wechselte.

Heute arbeitet "friendly Brändle" wieder im Familienbetrieb in Zürs am Arlberg mit. Familie Brändle betreibt dort ein Wintersportgeschäft, einen Skiverleih und Modegeschäft sowie ein Bistro mit Sonnenterasse. Außerdem ist der ServusTV-Experte Test- und Entwicklungsingenieur bei OMICRON Electronics und Consultant bei AustrianAero Engineering.

Auf seinem Instagram-Profil beschreibt er sich selbst als "Erklärbär" - und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Denn im gesamten deutschen Sprachraum gibt es keinen Experten, der Formel-1-Technik besser und verständlicher erklären kann als Brändle. Und damit ist er nicht nur für ServusTV, sondern auch für den virtuellen Formel-1-Stammtisch im August eine echte Bereicherung.

Brändle wird den Kanalmitgliedern für mindestens eine Stunde Rede und Antwort stehen. Dabei beantwortet er gern Fragen über Formel-1-Technik, aber auch über seine Zeit als Aerodynamik-Ingenieur bei Mercedes, als er von 2013 bis 2019 an den Weltmeisterautos von Stars wie Lewis Hamilton, Nico Rosberg und Valtteri Bottas gearbeitet hat.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Zuletzt hat im Juli Jost Capito am virtuellen Stammtisch mit unseren Kanalmitgliedern über die Formel 1 gesprochen. Davor waren auch schon prominente Gäste wie GPDA-Direktor Alexander Wurz, der langjährige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, Haas-Teamchef Günther Steiner oder Sauber-Gründer Peter Sauber bei uns am Stammtisch zu Gast.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am August-Stammtisch (Beginn: Freitag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Zoom-Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im . Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Archiv: Die bisherigen Stammtische als Video

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen. Hier geht's zu den Videos:

TBC/2023: Nico Hülkenberg (Formel-1-Fahrer)

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten.

