Startabbruch in Monza: Warum die Mechaniker nicht in den Grid konnten

Zwei einsame Mechaniker von Alfa Romeo hatten sich nach dem abgebrochenen zweiten Start zum Formel-1-Rennen in Monza 2023 wieder in die Startaufstellung gewagt, alle anderen warteten in der Boxengasse geduldig auf die Freigabe durch die Rennleitung, die aufgrund eines defekten LED-Displays aber nicht erfolgte.

Das Rennen am Sonntag hatte mit deutlicher Verzögerung begonnen. Grund war Yuki Tsunoda, der mit seinem AlphaTauri in der Einführungsrunde kurz vor der Parabolica ausgerollt war - mutmaßlich mit einem Problem mit der MGU-H.

Nach Tsunodas Ausfall sammelten sich die anderen Fahrer in der Startaufstellung, wie sie es normalerweise bei einem stehenden Start tun würden, doch die Lichter der Ampel signalisierten, dass der Start abgebrochen wird, und die verbliebenden 19 Fahrer machten sich auf dem Weg in eine zweite Einführungsrunde.

Doch auch nach der zweiten Aufwärmrunde konnte der Start nicht freigegeben werden, da der AlphaTauri nicht schnell genug geborgen werden konnte. Diesmal wurden die Autos jedoch lange Zeit ohne Informationen in der Startaufstellung gehalten. Informationen bekamen die Fahrer nur über ihre Ingenieure über Funk.

Aufgrund der erneuten Verzögerung mussten die Teams ihre Mechaniker wieder zu den Autos schicken, um Motoren und Bremsen zu kühlen und die Startreifen mit den Heizdecken zu versehen.

Allerdings wurde auf dem Bildschirm der FIA-Zeitnahme nicht angezeigt, dass der zweite Start abgebrochen wird. Stattdessen informierten die Offiziellen die Teams über ihre Funkkanäle und die Weltöffentlichkeit über die Kommunikationsgruppen der Medien.

Und weil die LED-Anzeige den zweiten Startabbruch nicht anzeigte, wurden die Mechaniker nicht schnell durch den Eingang der Boxengasse in die Startaufstellung gelassen, da das Sicherheitspersonal zögerte, die Tore zu öffnen, ohne sich zu vergewissern, dass das richtige Protokoll eingehalten wurde.

Verständlicherweise war man der Meinung, dass es besser sei, die Tore zu spät als zu früh zu öffnen, denn wenn etwas schiefgegangen wäre, hätten die Autos in die Nähe von Personen fahren können, die eine im Zweifel noch aktive Strecke betreten hätten.

Zwei Mechaniker von Alfa Romeo waren jedoch so ungeduldig, dass sie über die Boxenmauer kletterten und versuchten, ihre Autos zu erreichen, bevor sie darauf warteten, dass die anderen in die Startaufstellung gelassen wurden, was dann auch bald geschah.

Sobald das Tor geöffnet wurde und die Mechaniker wieder in die Startaufstellung strömten, wurde das Startprozedere zurückgesetzt und mit einer typischen fünfminütigen Warnung eingeleitet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.