Startplatz-Strafe: Yuki Tsunoda startet in Belgien vom Ende des Feldes

Bittere Nachricht für Yuki Tsunoda: Der Japaner muss beim Großen Preis von Belgien als Letzter starten, weil Racing Bulls beschlossen hat, einen komplett neuen Motor zu nutzen. Nach Max Verstappen, der am Sonntag um zehn Plätze nach hinten versetzt wird, ist Tsunoda bereits der zweite Pilot mit einer Strafplatz-Strafe.

Das ist allerdings keine Überraschung, weil auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gut überholt werden kann. Deshalb nehmen viele Teams eine Strafe in Kauf, wenn sie sich an der Grenze der erlaubten Motorenteile bewegen. Während bei Verstappen jedoch nur der Internal Combustion Engine (ICE), also der Verbrennungsmotor, gewechselt wird, werden bei Tsunoda noch weitere Teile ausgetauscht.

Der Racing-Bulls-Pilot muss daher vom Ende des Feldes starten. Teamkollege Daniel Ricciardo, der in dieser Saison gleich viele Motorenteile wie Tsunoda verwendet hat (hier geht's zur Übersicht!) und deshalb ebenfalls vor einer Startplatzstrafe steht, bleibt hingegen verschont.

"Yuki wird hier mit seiner fünften Power Unit [in dieser Saison] von ganz hinten starten", erklärt RB-Renndirektor Alan Permane. "Bei Ricciardo werden wir abwarten und sehen, was in den nächsten Rennen passiert."

Auch Max Verstappen wird um zehn Plätze zurückversetzt Foto: Motorsport Images

Ärgerlich für Tsunoda, denn das Interesse am Abschneiden der RB-Piloten ist an diesem Wochenende besonders groß. Sollte Sergio Perez bei Red Bull tatsächlich ersetzt werden, kämen Tsunoda, Ricciardo und Ersatzfahrer Liam Lawson in Frage.

"Nun, ich denke, für die Red Bull Fahrer außer Max sind alle Rennen entscheidend", antwortet Tsunoda auf die Frage, ob das Spa-Wochenende besonders wichtig sei. "Ich habe mich daran gewöhnt und fahre einfach mein normales Rennen. Wenn man sich [meine] bisherigen Rennen ansieht, ist seit dem ersten Rennen ziemlich klar, wie gut ich mich auf der Strecke geschlagen habe."

"Die Anzahl der Q3-Teilnahmen, die Anzahl der Punkte, die ich auf jeder Strecke geholt habe - ich denke, ich habe genug bewiesen. Natürlich wird auch dieses Rennen wichtig. Wir werden sehen, wie es läuft."