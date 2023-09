Startverzicht nach Unfall: Lance Stroll verpasst Singapur-Rennen

Der Große Preis von Singapur 2023 wird ohne Lance Stroll stattfinden. Das hat sein Team Aston Martin am Sonntag vor dem Rennen verkündet. Nach Angaben des Teams hätten sich der Kanadier und der Rennstall nach dessen Unfall gemeinsam darauf verständigt, dass Stroll den Grand Prix am Abend (hier live im Ticker verfolgen) auslassen wird.

Als Grund führt das Team an, dass die Mechaniker einerseits vor der großen Aufgabe stehen, das Auto zu reparieren, während Stroll nach dem Einschlag noch immer angeschlagen sei. Daher werde er sich darauf konzentrieren, sich rechtzeitig vor dem Rennen in Japan am kommenden Wochenende zu erholen.

Stroll hatte im Qualifying am Samstag einen heftigen Unfall verursacht, als er am Ende von Q1 in der letzten Kurve abgeflogen und in die Streckenbegrenzung geknallt war. Dabei wurde sein Bolide zurück auf die Start-Ziel-Gerade geschleudert und ein Vorderrad abgerissen.

Als Grund für den Abflug gab er an, dass er nach einer schlechten Runde noch einmal alles reinwerfen wollte und es dabei übertrieb.

Der Kanadier konnte zunächst unverletzt aus seinem Auto aussteigen, wurde aber als Letzter gewertet. Der Startplatz ist nach der Entscheidung des Teams aber jetzt ohnehin Makulatur.

"Das gesamte Team ist erleichtert, dass Lance nach dem gestrigen Unfall aus dem Auto steigen konnte - allerdings spürt er immer noch die Nachwirkungen eines solch heftigen Aufpralls", sagt Teamchef Mike Krack in einem Statement. "Unsere Priorität ist jetzt, dass er sich schnell und vollständig erholt."

"Gemeinsam haben wir entschieden, dass er das Rennen heute Abend aussetzen und sich stattdessen voll und ganz darauf konzentrieren wird, beim Großen Preis von Japan am kommenden Wochenende wieder ins Cockpit zu steigen", so Krack.

Damit wird Fernando Alonso am Sonntag der einzige Pilot von Aston Martin sein, der das Rennen in Angriff nehmen wird. Der Spanier startet von der siebten Position aus in den 15. Grand Prix der Formel-1-Saison 2023.

Einen ähnlichen Fall hatte es im vergangenen Jahr in Saudi-Arabien gegeben, als Mick Schumacher im Qualifying verunfallt war und für Haas anschließend nicht am Rennen teilnehmen konnte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.