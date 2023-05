Statt Imola: Sky zeigt Spanien-Grand-Prix live auf YouTube

Der Spanien-Grand-Prix 2023 in Barcelona ist das erste Formel-1-Rennen in diesem Jahr, das für alle Fans in Deutschland frei und kostenlos empfangbar sein wird. Denn Sky zeigt das Rennen live auf seinem YouTube-Kanal. Das hat der Sender nun bekanntgegeben.

Eigentlich hatte Sky bereits den Emilia-Romagna-Grand-Prix in Imola auf YouTube streamen wollen. Das Rennen war jedoch aufgrund der Unwetter in der Region abgesagt worden.

Laut Sky-Sportchef Charly Classen sei die Absage "die einzig richtige Entscheidung" gewesen. "Und um die Motorsport-Fans in Deutschland nicht länger warten zu lassen, werden wir [die Live-Übertragung eines Formel-1-Rennens auf YouTube] nun kurzfristig in Barcelona nachholen." Zusätzlich ist das Sky-Angebot zur Formel 1 wie gewohnt über TV und das Sky-eigene Streaming empfangbar.

Sky muss einige Rennen kostenlos zeigen

Sky als aktueller Exklusivpartner der Formel 1 in Deutschland ist vertraglich dazu verpflichtet, einige Rennen pro Saison frei zugänglich zu machen, entweder über einen anderen Sender oder zum Beispiel durch eigenes Streaming wie im Fall von Barcelona. Bis 2022 hatte jeweils RTL vier Live-Rennen im Free-TV gezeigt, ist aber zur Saison 2023 komplett aus der Formel-1-Live-Berichterstattung ausgestiegen.

Bislang hat Sky nur zwei Rennen bestätigt, die 2023 frei empfangbar sein werden: den Spanien-Grand-Prix in Barcelona am Wochenende sowie den Katar-Grand-Prix in Losail im Herbst. (Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2023 abrufen!)

Zuletzt hatte Sky mit seinen Formel-1-Übertragungen gemischte Ergebnisse erzielt und teilweise rückläufige Quoten verzeichnet. Der Monaco-Grand-Prix am vergangenen Wochenende war sogar ein neuer Tiefpunkt. Laut Branchenmonitor DWDL hatte Sky mit im Schnitt 360.000 Zuschauern "die niedrigste Formel-1-Reichweite" seit Jahren. Der Saisonschnitt bis Monaco lag bei rund 637.000 Zusehern pro Rennen. (Mehr dazu in unserer Quotenübersicht zur Formel 1 2023!)

Der Zuschauer-Rückgang wiegt im Fall Monaco besonders schwer für Sky: 2021 hatten noch 799.000 Fans das Rennen bei Sky im TV verfolgt, 2022 hatte der Sender sogar eine Million TV-Zuschauer erreicht. Der Saisonhöchstwert in der Saison 2023 liegt indes bei 891.000 Fans und datiert vom Auftaktrennen in Bahrain.

