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Wo findet das Formel-1-Finale 2026 statt? Boss Stefano Domenicali will an Abu Dhabi festhalten, doch der Nahost-Konflikt bereitet Sorgenfalten - So sieht der Zeitplan aus

Sönke Brederlow
Veröffentlicht:
Stefano Domenicali: Wann die Formel 1 über Saisonfinale 2026 entscheiden muss

Fährt die Formel 1 2026 in Abu Dhabi - oder bleiben die Ampeln auf Rot?

Foto: Sutton Images

Der Nahost-Konflikt hat den Formel-1-Kalender 2026 bereits kräftig durcheinandergewirbelt: Die beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien, die eigentlich schon im Frühjahr stattfinden sollten, wurden abgesagt. Der Große Preis von Bahrain findet nun im Oktober statt - allerdings nicht in der Wüste, sondern in Malaysia.

Und auch hinter den beiden letzten Saisonrennen in Katar und Abu Dhabi stehen weiterhin große Fragezeichen. "Wir wollen uns definitiv so viel Zeit wie möglich lassen", spricht Formel-1-Boss Stefano Domenicali über den anvisierten Zeitplan, bis eine Entscheidung fallen muss.

"Aber ich denke, dass wir spätestens vor Ende September eine Entscheidung treffen müssen." Das ist allein deshalb notwendig, weil die Änderungen am Rennkalender erhebliche logistische Herausforderungen mit sich bringen - nicht nur für die Teams selbst, sondern beispielsweise auch für Reifenhersteller Pirelli.

Kurios: Bahrain-Grand-Prix 2026 gar nicht in Bahrain

Aus diesem Grund musste auch bereits entschieden werden, dass der Große Preis von Bahrain in diesem Jahr nicht in Bahrain stattfinden kann. "Wir wollten das Rennen in Bahrain nachholen, aber wir mussten eine strikte Frist einhalten", ergänzt Domenicali.

"Deshalb haben wir - im Einklang mit der Vision des Kronprinzen von Bahrain, unserer Beziehung zu ihm und seinem Königreich sowie natürlich seiner Beziehung zum Königreich Malaysia - beschlossen, dass wir kreativ genug sein müssen, um etwas Neues zu wagen."

Das Formel-1-Rennen in Sepang wird deshalb nicht als "Großer Preis von Malaysia" ausgetragen, sondern tatsächlich als "Großer Preis von Bahrain", obwohl die beiden Rennstrecken rund 6.000 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt liegen. "Ich bin daher sehr froh und stolz, diese Ankündigung in der aktuellen Situation machen zu können."

Am Rennen selbst dürfte der Name allerdings nur wenig ändern. "Es ist gut für unseren Sport, es ist gut für unsere Fans", sagt Domenicali. "Die Rennen sind fantastisch, und wir möchten ihnen die bestmögliche Gelegenheit bieten, sie zu genießen."

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