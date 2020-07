Steiermark-GP: Erste interaktive F1-Tribüne in Spielberg

Auch wenn in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus keine Zuschauer an der Strecke sein können, können sie ihre Lieblingsfahrer ab sofort anfeuern - und das bequem von zuhause aus. In Spielberg hat man für das zweite Wochenende eine "interaktive Tribüne" eingeführt, mit der Fans das Erscheinungsbild der Rennstrecke mit Twitter-Hashtags und 1.000 LED-Leuchten beeinflussen können.

Tribüne T10 in der Zielkurve des Red-Bull-Rings wird den beliebtesten Piloten während des Rennens einen visuellen Boost geben. Jeder Formel-1-Fahrer hat einen eigenen Hashtag, der aus seinen Initialen und der Nummer des Autos zusammengesetzt ist - also etwa #SV5 für Sebastian Vettel oder #LH44 für Lewis Hamilton.

In Echtzeit werden die auf Twitter geposteten Hashtags pro Rennrunde gezählt und der jeweils beliebteste Pilot wird mit 1.000 LED-Leuchten auf der Tribüne virtuell angefeuert.

Zehn Personen und vier LKW-Ladungen Material waren nötig, um das Equipment perfekt zu positionieren. Jedes einzelne der 1.000 LED-Lichter stellt ein "Pixel" dar, um Bilder und Schriftzüge auf der 915 Quadratmeter großen Fläche darzustellen.

Schon während der Trainingssessions und des Qualifyings werden rotierende Team-Hashtags einen Vorgeschmack auf das Rennen bieten.

Die Tribüne in der Zielkurve hat mehrere optische Varianten auf Lager Foto: Motorsport Images

Max Verstappen freut sich schon auf diesen außergewöhnlichen Fan-Support, den er ansonsten von seinen zahlreichen in Orange gekleideten Fans an der Strecke bekommt: "Es ist zwar sehr schade, dass keine Fans hier sein können, aber das ist eine super Möglichkeit für sie, trotzdem am Rennen teilzunehmen", sagt er. "Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn wir auf der Strecke sind."

Fans können sich zudem unter win.gs/greencarpet für den "Virtual Styrian Green Carpet" anmelden und dabei sein, wenn die Piloten auf dem Red-Bull-Ring eintreffen: "Es ist einmalig, mit den Fans auf dem 'Virtual Green Carpet' in Kontakt zu bleiben", sagt AlphaTauris Pierre Gasly.

"Wir können die Leute sehen, mit ihnen sprechen und ihnen damit hoffentlich einen schönen Tag bereiten. Mir hat es jedenfalls ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, so ins Fahrerlager zu kommen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.