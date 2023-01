Steiner: B-Team-Kommentare über Haas wie "eine kaputte Schallplatte"

Audio-Player laden

Günther Steiner sagt, dass sich die Kommentare der rivalisierenden Formel-1-Teams über Haas und dessen Beziehung zu Ferrari zu Beginn des Jahres 2022 wie eine "kaputte Schallplatte" angefühlt haben.

Haas unterhält seit seinem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2016 eine technische Partnerschaft mit Ferrari und übernimmt, wie vom Reglement erlaubt, eine Reihe von gelisteten Teilen. Das amerikanische Team hat immer betont, dass die Tür für eine Überprüfung durch die FIA offen steht, wenn es echte Bedenken bezüglich der Beziehung gibt, obwohl bisher nie eine formelle Beschwerde eingereicht wurde.

Mit Blick auf die Kommentare anderer Teams sagt Haas-Teamchef Steiner, dass man sich nach Jahren der Fragen über die Beziehung zu Ferrari "daran gewöhnt" habe. "Wenn du gut bist, bist du ein Nachahmer, wenn du schlecht bist, kümmert sich niemand darum", so Steiner.

"Es ist wie: 'na gut, sagt es ruhig weiter, wir haben das schon einmal gehört.' Es ist eine kaputte Schallplatte. Es macht mir nichts aus. Es ist mir völlig egal", fügt er hinzu.

Konkurrenz nach fulminanten Haas-Saisonstart beunruhigt

Nach einem schwierigen Jahr 2021, in dem sich das Team gegen die Entwicklung des Autos entschied und keine Punkte holte, gelang Haas ein fulminanter Start in das Jahr 2022, als Kevin Magnussen beim Saisonauftakt Fünfter wurde.

Doch der Aufschwung von Haas führte zu einer kritischen Betrachtung durch andere Teams, einschließlich McLaren, die Bedenken über die Beziehungen zwischen den so genannten A- und B-Teams in der Formel 1 aufkommen ließen.

Obwohl Magnussens fünfter Platz in Bahrain das beste Ergebnis von Haas im Jahr 2022 war, erlebte das Team eine weitgehend erfolgreiche Saison, in der man mit 37 Punkten den achten Platz in der Meisterschaft belegen konnte. In Brasilien erzielte Haas dank Magnussen auch eine überraschende Poleposition, die erste in der Geschichte des Teams.

Steiner über 2023: Sind jetzt gleichwertig vom Budget

Anfang dieser Woche enthüllte Haas sein neues Logo und den aktualisierten offiziellen Teamnamen für 2023, nachdem der neue Titelsponsor MoneyGram hinzugewonnen werden konnte.

Der zusätzliche finanzielle Schub wird Haas in Zukunft bis zur Budgetgrenze bringen, und während Steiner meint, dass das Team "nie in einer schlechten Position" war, betont er, dass die Ankunft von MoneyGram das Team auf ein gleichmäßigeres Spielfeld bringen würde.

"2020 war wegen der Pandemie, als sie ausbrach, keine einfache Position", so Steiner. "Aber ich denke, ja, das bringt uns in eine sehr solide Position. Die beste oder nicht? Ich denke, am Anfang waren wir mit allem sehr solide."

"Als wir 2016 dazukamen, gab es keine Budgetobergrenze, also ist man viel niedriger als die anderen Teams, auch wenn man sich in einer guten finanziellen Situation befindet. Aber jetzt sind wir auch im Vergleich zu den anderen finanziell sehr wettbewerbsfähig - nicht konkurrenzfähig, wir sind gleichwertig."

