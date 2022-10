Steiner euphorisch nach Sponsorendeal: "In paar Jahren um Podien kämpfen!"

Audio-Player laden

Laut Günther Steiner wird Haas dank des neuen Titelsponsors "MoneyGram" in der Lage sein, ab 2023 auf dem Niveau der Budgetobergrenze der Formel 1 zu operieren, die im kommenden Jahr bei 138,6 Millionen Dollar plus einem möglichen Inflationszuschlag liegen wird.

Haas gab am Donnerstag vor dem Großen Preis der Vereinigten Staaten bekannt, dass man einen Vertrag mit dem amerikanischen Zahlungsunternehmen MoneyGram abgeschlossen hat, der ab dem nächsten Jahr Titelsponsor des Teams sein wird.

Die mehrjährige Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für Haas, nachdem das Team den Vertrag mit dem früheren Titelsponsor Uralkali im Februar nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine gekündigt hatte. Das Team betonte stets, dass der Verlust von Uralkali keine Auswirkungen auf den Betrieb des Teams haben würde, man aber weiterhin daran interessiert sei, einen neuen Partner für die Zukunft zu finden.

Steiner: Können jetzt die Budgetobergrenze erreichen

Haas ist seit dem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2016 traditionell eines der kleinsten Teams und liegt unter der aktuellen Budgetgrenze von 145,6 Millionen Dollar. Doch Teamchef Steiner betont nach der Bekanntgabe, dass der Deal mit MoneyGram nun die Möglichkeit biete, die Budgetgrenze zu erreichen und auf Augenhöhe mit den anderen Teams zu investieren.

"Mit dieser Vereinbarung können wir die Budgetobergrenze erreichen, und dann ist jeder auf einer ähnlichen Plattform", sagt Steiner. "Die großen Teams könnten natürlich noch mehr Geld ausgeben, wenn sie die Budgetobergrenze überschreiten."

"Aber ich sage immer, dass es mit der Budgetobergrenze mittel- bis langfristig nicht mehr das Problem geben sollte, dass man nicht um Podiumsplätze kämpfen kann. Und das ist es, was wir tun wollen."

"Ich denke, dass wir mit dieser Vereinbarung den Schritt machen, dass wir in ein paar Jahren um Podiumsplätze kämpfen können. Ich verspreche [das] nicht für das nächste Jahr, denn wir kommen gerade von zwei Jahren zurück, die sehr schlecht für uns waren, und wir haben uns ziemlich gut erholt und wir werden uns weiter verbessern."

Steiner: Jetzt liegt es allein an uns selbst

Haas konnte in einer schwierigen Saison 2021, in der das Team die gesamte Entwicklung auf das neue Reglement ausrichtete, keine Punkte einfahren. Das Team startete daraufhin stark in die Saison 2022 und wurde in Bahrain dank Kevin Magnussen Fünfter. Seitdem ist man jedoch ins hintere Mittelfeld abgerutscht und liegt aktuell auf Platz acht der Meisterschaft, punktgleich mit AlphaTauri auf Platz neun.

Steiner hebt hervor, dass es "Zeit braucht", bis Haas in vollem Umfang von der Kostendeckelung profitiert, bezeichnet den Vertrag jedoch als "den Schritt auf die nächste Stufe für Haas F1, wo wir wirklich mit anderen auf dem gleichen Niveau kämpfen können".

Er fügt hinzu: "Jetzt liegt es an uns, einen guten Job zu machen. Wie Sie wissen, habe ich nie Angst davor gehabt, hart zu arbeiten oder das Team zu bitten, hart zu arbeiten, um bestimmte Dinge zu erreichen. Das werden wir auch weiterhin tun, so lange ich hier bin."

