Steiner: Haas lernt aus dem Update-Paket, was nicht funktioniert

Haas-Formel-1-Teamchef Günther Steiner sagt, dass sein Team aus seinem jüngsten Update-Paket für den VF-23 lernt, "was nicht funktioniert". Das Team schlug mit den Upgrades, die erstmals beim Grand Prix der USA im vergangenen Monat zu sehen waren, eine andere Richtung ein und hat sich seitdem einige solide Startplätze im Mittelfeld erarbeitet.

Allerdings sind die Autos über einen Rennstint hinweg immer noch hart im Nehmen, sodass die beiden Fahrer hilflos in der Reihenfolge zurückfallen. Steiner weist darauf hin, dass das Hauptproblem die Überhitzung der Reifenoberfläche ist, die durch übermäßiges Rutschen verursacht wird, und er betont, dass dieses Problem für 2024 gelöst werden muss.

Steiner: Mit neuer Bremskühlung 2024 alles besser?

"Wir lernen, was nicht funktioniert, aber ich denke, wir müssen das Problem lösen", sagt er. "Wir wissen, was wir an der Aerodynamik brauchen. Aber wir müssen es immer noch schaffen, offensichtlich. Ich hoffe, wir gehen im Windkanal in die richtige Richtung. Und für das nächste Jahr werden wir das auskurieren, wir werden etwas über die Kühlung der Felgen lernen und all diese Dinge."

"Im Moment haben wir kein großes Problem mehr mit der Karkassentemperatur, es ist nur noch das Rutschen, die Überhitzung der Oberfläche. Man lernt Stück für Stück, aber wir können nicht immer nur lernen, wir müssen auch Ergebnisse liefern, um ehrlich zu sein. Wenigstens tun wir etwas, denn das andere Auto hat einfach nicht funktioniert."

Hülkenberg: Müssen viel mit Reifen haushalten

Steiner macht deutlich, dass das Reifenproblem beim Grand Prix von Brasilien, dem dritten Rennen des Teams seit der Einführung des Update-Pakets, immer noch sehr offensichtlich war. Nachdem die Reparaturen an den Schäden, die er beim Startunfall erlitten hatte, während der roten Flagge abgeschlossen waren, kam Nico Hülkenberg schließlich als Zwölfter ins Ziel und schlug damit nur die Autos, die beim Neustart eine Runde zurücklagen.

"Nico hatte so viel zu kämpfen", sagt Steiner. "Das ist alles Management. Das ist kein Rennsport, das ist Management. Es ist ein Muster für das ganze Jahr. Es sind nicht nur die Hinterreifen, es sind alle Reifen, wir haben große Probleme, wir können sie einfach nicht am Leben erhalten. Aber schauen Sie sich die Mercedes an. Woran liegt es, dass einige Autos gut und andere schlecht sind? Der Aston war gut, aber der Ferrari hat auch abgebaut."

Hülkenberg bestätigt, dass sein Rennen in Interlagos vor allem eine Frage der Reifen war: "Wir waren die ganze Zeit über konstant hinten, aber weit weg und mussten wirklich viel mit den Reifen haushalten", sagt der Deutsche. "Wenn wir pushen, beschädigen wir die Reifen wirklich. Aber für mich ist es eine Funktion dieses alten rauen Asphalts, der uns wirklich zu schaden schien."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.