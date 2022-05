Steiner: Keine Updates in Barcelona "eine bewusste Entscheidung"

Audio-Player laden

Während die meisten Formel-1-Teams neue Teile für Barcelona haben, wartet Haas ab. Es will ein größeres Upgrade-Paket erst beim Grand Prix von Frankreich Ende Juli einführen. Sorgen, dass sich die Strategie rächen könnte, wenn andere im Mittelfeld schon jetzt einen Leistungssprung machen, hat Günther Steiner nicht.

"Ich habe keine Ahnung, welche Updates andere Leute bringen", sagt der Haas-Teamchef. "Wenn ich das wüsste, wäre ich ein kluger Mann! Wir wissen genau, wie unser Plan aussieht und warum wir ihn so gemacht haben. Also halten wir uns einfach an diesen Plan und springen nicht auf das auf, was andere Leute tun."

Im Hinblick auf einen möglichen Nachteil für Haas in den kommenden Rennen betont Steiner, dass das Team immer noch Leistung aus seinem aktuellen Paket herausholen kann: "Ich denke, wir sollten uns nicht grämen, sonst hätten wir das Upgrade früher bringen müssen. Wie gesagt, es war eine bewusste Entscheidung, dies zu tun. Ich denke also, dass wir aus dem, was wir haben, genug herausholen können."

"Und ich muss noch einmal wiederholen, dass ich nicht weiß, was die anderen bringen. Es gibt große Ankündigungen für große Upgrades, aber ich weiß nicht, wie gut sie sind."

Doch genauso wichtig wie die Einführung neuer Teile sei die Verfeinerung des Set-ups. "Es geht nicht nur um die Upgrades, sondern auch darum, dass man das Auto besser versteht und einfach Verbesserungen vornimmt", betont der Haas-Teamchef.

"Vor allem in diesem Jahr ist es schwierig zu sagen, wie es mit dem Bouncing aussieht, denn wenn man es hat, ist man wirklich langsam. Und wenn man das dann in den Griff bekommt, ist man richtig schnell. Das heißt aber nicht, dass es ein Upgrade ist. Vielleicht kann man das Bouncing nur in der Abstimmung loswerden."

Steiner bestätigte auch, dass die großen Teams ihre Upgrades sorgfältig verwalten müssen, um das Budget nicht zu sprengen, während es bei Haas darum geht, wie viel das Team überhaupt ausgeben kann: "Es ist nicht die Budgetgrenze, es ist das Budget!"

