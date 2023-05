Steiner: Klassische Rennstrecken sollten sich Beispiel an Miami-Show nehmen! Haas-Formel-1-Teamchef Günther Steiner lobt die Organisatoren des Events in Miami für die Show, an der sich so manch andere Rennstrecke ein Beispiel nehmen sollte

Autor: Adam Cooper Co-Autor: Kevin Hermann Haas-Teamchef Günther Steiner ist der Meinung, dass die Formel 1 gute Arbeit bei der Verbesserung der Wochenendunterhaltung leistet, betont aber, dass die "klassischen" Rennen mit den beliebten neuen Veranstaltungen mithalten müssen. Der Grand Prix von Miami hat die Messlatte in Sachen Action abseits der Rennstrecke höher gelegt, und der im November stattfindende Grand Prix von Las Vegas wird voraussichtlich ein neues Niveau erreichen. Steiner meint, dass die Fans heute mehr sehen wollen als nur den Grand Prix selbst, vor allem in den USA, wo die Erwartungen an die Besucher von Großveranstaltungen höher sind: "Ich denke, dass die Unterhaltung hier viel besser geworden ist als früher", sagt er. Steiner: Erst Liberty Media hat den US-Markt verstanden "Früher fuhren wir Rennen, die nach dem gleichen Schema abliefen: Wir fahren ein Rennen, wir fahren das nächste, wir machen nichts drum herum, wir fahren Rennen für den Motorsportfan. Und ich denke, dass der Sport vor der Übernahme durch Liberty Media in den USA nicht erfolgreich war." "Ich bin in die USA gekommen und habe die USA besser verstanden, als ich hierher gezogen bin, weil ich sie vorher nicht verstanden habe. Aber man muss hier leben, um es zu verstehen. Die Leute wollen ständige Unterhaltung und nicht nur drei Stunden warten, bis die Autos das nächste Mal rausfahren. Sie wollen also etwas zu tun haben, etwas konsumieren." "Die anderen Dinge, die hier passieren, sind Konzerte, Unterhaltungsbereiche. Wenn man Kinder dabei hat, will man sie unterhalten und nicht auf einer Tribüne oder auf einem Hügel sitzen. Versuchen Sie mal, einem zwölf-Jährigen zu sagen, dass wir jetzt zwei Stunden warten müssen, bis die Autos wieder kommen. Das ist ziemlich schwierig." Steiner: Rennen muss Hauptattraktion bleiben, aber ... Steiner nannte den Grand Prix von Singapur als gutes Beispiel für eine Veranstaltung, bei der die Action auf der Strecke erfolgreich mit anderen Attraktionen wie Live-Musik kombiniert wurde. Er betont jedoch, dass es wichtig sei, dass der eigentliche Grand Prix immer im Mittelpunkt des Wochenendes stehen müsse. "Es ist nicht so, dass es das Konzert gibt, und am Sonntag nebenbei das Rennen. Es ist genau das Gegenteil. Und ich denke, sie machen das sehr gut. Und hier [in Miami] haben sie es immer besser gemacht." Steiner: "Wir sind im Jahr 2023 angekommen!" Er fügt hinzu: "Ich denke, es gibt eine gute Chance, dass das, was wir das klassische Rennen nennen, bei dem wir Rennen fahren und sonst nichts, damit mithalten kann. Wir sind jetzt im Jahr 2023 angekommen, und die Leute wollen mehr Unterhaltung, sie wollen mehr." "Sie wollen nicht nur ein Autorennen sehen. Und ich denke, die Formel 1 hat in den letzten fünf Jahren sehr gute Arbeit geleistet, um den Konsumenten zu vermitteln, dass es ihnen Spaß macht, hierher zu kommen, denn es gibt mehr als ein Formel-1-Rennen, obwohl das immer noch im Mittelpunkt steht. Sie behalten das immer im Hinterkopf, denn das ist der Wert dieser Veranstaltung. Es ist das Formel-1-Rennen, nicht das Konzert oder der DJ." "Ich denke, sie machen beide sehr ähnliche Dinge", bemerkt er. "Ich glaube, die NASCAR hat nicht so viel Unterhaltung wie wir in diesem Moment, da sind sie ein bisschen im Rückstand. Aber ich denke, die Formel 1 hat von der NASCAR gelernt, dass man den Leuten mehr Zugang geben muss." "Ich meine, dass wir im Fahrerlager viel mehr Leute haben als früher, es sind viel mehr Leute hier, die die Möglichkeit haben, hierher zu kommen, um Partner, Sponsoren und solche Dinge zu treffen, früher war das viel schwieriger. Und die NASCAR macht das auch, mit dem Hot Pass und all diesen Dingen. Ich denke also, dass sie gesehen haben, dass das besser gemacht wird."