Steiner: Lieber eine Achterbahnfahrt als nur Niederlagen wie 2021

Audio-Player laden

Günther Steiner glaubt, dass die Achterbahnfahrt der Formel-1-Saison 2022 von Haas dem Team "viel Energie" abverlangt hat, aber er ist dankbar für die Höhen, nachdem es im Vorjahr "nur Tiefen" gab. Haas wird am Dienstag die Lackierung seines Autos für 2023, des VF-23, enthüllen und hat sich nach einer ereignisreichen Saison 2022 eine konstantere und stabilere Saison zum Ziel gesetzt.

Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine trennte sich das Team am vor der neuen Saison von Fahrer Nikita Masepin und Titelsponsor Uralkali, erlebte aber einen Aufschwung auf der Strecke, als es sich wieder im Mittelfeld einreihte.

Die schwankende Form von Haas führte zwar dazu, dass das Team am Ende der Saison nur den achten Platz belegte, aber in Brasilien konnte Kevin Magnussen, der Masepin ersetzte, mit seiner ersten Formel-1-Poleposition des Teams ein spätes Hurra feiern.

Steiner: Auf und Ab "kostet viel Energie"

In einem Interview am Ende der Saison sprach Steiner über das Auf und Ab der Form von Haas und sagt: "Wenn man eine gleichmäßigere Form hätte, wäre es besser. Aber solange man ein paar Hochs hat, ist es gut."

"Es kostet dich viel Energie, die Höhen und Tiefen, denn du hast diese Höhen, in denen du fliegst, und diese Tiefen, in denen du dich erholen musst. Es ist also sehr schwierig. Aber am Ende ist es besser, eine Achterbahn zu haben als nur Tiefen wie 2021", so Steiner.

Haas hat 2021 keine Punkte geholt, nachdem man sich dafür entschieden hatte, das Auto nicht weiterzuentwickeln, um seine Ressourcen auf das neue technische Reglement für 2022 konzentrieren zu können. Die Entscheidung, zwei Rookie-Fahrer einzusetzen - Masepin und Formel-2-Champion Mick Schumacher - bedeutete auch, dass es dem Team an Erfahrung fehlte, um sich weiterzuentwickeln.

Haas verfolgt in diesem Jahr einen ganz anderen Ansatz bei seiner Fahreraufstellung, nachdem Schumacher durch den Formel-1-Veteranen Nico Hülkenberg ersetzt wurde. Zusammen mit Magnussen bedeutet dies, dass die Haas-Paarung über 300 Formel-1-Starts vorweisen kann und damit zu den erfahreneren Teams in der Startaufstellung gehört.

Haas mit Hülkenberg konstanter?

Steiner hofft, dass Hülkenbergs zusätzliche Erfahrung dazu beitragen kann, dass einige der Höhepunkte des Jahres 2022 in diesem Jahr regelmäßiger stattfinden: "Wir wissen, dass wir es schaffen können, wir müssen es nur konstant machen", sagt er.

"Daran arbeiten wir, und das ist einer der Gründe, warum wir einen erfahrenen Fahrer geholt haben. Es ist nicht eine Sache, die es besser macht, es sind viele kleine Dinge. Als Team müssen wir uns verbessern: Wir müssen die Abläufe verbessern, wir müssen den Leuten den richtigen Job geben, wir müssen gute Leute finden, die die Dinge erledigen. Es sind viele kleine Herausforderungen, um das zu schaffen."

"Sie sehen, wenn alles funktioniert, klettert man nach oben. Aber wenn eines der Dinge ausfällt, ist man erledigt. Es ist ein ständiger Prozess."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.