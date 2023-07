Steiner: Neue Reifenkonstruktion nur kleine Hoffnung für Haas

Bei keinem anderen Team ist der Reifenverschleiß in der Formel-1-Saison 2023 so groß wie bei Haas. So schafften es Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen in den ersten neun Qualifyings des Jahres zusammen zwar bereits sechsmal in Q3 und damit in die Top 10.

Im Rennen fuhren die Haas-Piloten aber erst dreimal in die Punkte. Magnussen erklärt, dass der VF-23 "sehr stark" über eine Runde mit wenig Benzin und neuen Reifen sei. Im Rennen am Sonntag geht es für die Piloten aber regelmäßig in die falsche Richtung.

"An Samstagen sind wir normalerweise viel besser als an Sonntagen, weil das Auto besser funktioniert, weil man am Samstag nicht das Problem mit den überhitzenden Reifen hat", erklärt Teamchef Günther Steiner.

"Im ersten Schritt geht es darum, herauszufinden, was eigentlich die Ursache unserer Probleme ist", betont Magnussen und verrät: "Es ist nicht so, dass wir Graining an den Reifen haben oder das Gummi beschädigen. Sie scheinen nur mehr Leistung zu verlieren als bei anderen."

Magnussen: Andersherum wäre es besser ...

"Mir wäre es lieber, wenn es andersherum wäre. Wenn man am Sonntag ein starkes Auto hat und sich nach vorne kämpfen kann. Zumindest hat man dann am Sonntag etwas, um das man kämpfen kann. Aber im Moment ist die Situation etwas schwierig", so Magnussen.

Könnte dem US-Team womöglich die neue Reifenkonstruktion in die Karten spielen, die Pirelli an diesem Wochenende in Silverstone eingeführt hat? "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt Steiner und erklärt, die neuen Reifen sollten die Situation zumindest nicht "schlechter" machen.

Der Teamchef stellt aber auch klar: "Ich denke nicht, dass die Reifen eine Menge ändern werden. Darauf verlasse ich mich nicht." Stattdessen verrät Steiner: "Regen oder kaltes Wetter würden uns am meisten helfen. Also hoffe ich darauf."

Zudem waren die Reifen zuletzt nicht das einzige Problem bei Haas. Am vergangenen Wochenende in Österreich fiel Hülkenberg mit einem Motorschaden aus, nachdem er auch zuvor in Kanada beim Training bereits einen Antrieb verloren hatte.

Was ist für Haas in Silverstone drin?

"Ich weiß nicht im Detail, was kaputtgegangen ist, und vielleicht werde ich es nie erfahren", zuckt Steiner die Schultern und erklärt: "Es ist bedauerlich, er hatte zwei Defekte, einen in Kanada, einen in Österreich. Hoffentlich bleibt der nächste [Motor] zusammen."

Letztendlich sei das aber ein Problem, das Motorenpartner Ferrari lösen müsse. Haas selbst hat laut Steiner an diesem Wochenende "einige Kleinigkeiten" für das Auto dabei, nach der Sommerpause sollen dann weitere Upgrades folgen.

Es bleibt abzuwarten, ob diese dabei helfen werden, die Probleme mit den Reifen in den Griff zu bekommen. "Nach den paar Rennen, die wir in letzter Zeit hatten, ist es nicht einfach, super zuversichtlich zu sein", erklärt Magnussen vor dem Silverstone-Rennen.

"Ich denke, dass unser Auto in Hochgeschwindigkeitskurven ziemlich stark ist, und es ist eine Strecke, auf der man nur wenig bremst. Vielleicht wird das für unsere Probleme interessant sein, um zu sehen, ob es einen Effekt hat, dass wir die Bremsen nicht so viel benutzen", so der Däne.

So richtig optimistisch klingt bei Haas vor dem Rennwochenende aber niemand.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.