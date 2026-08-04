Steiner-Prognose: Geht George Russell 2028 zu Audi?

Der ehemalige Haas-Formel-1-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: George Russell könnte sich bereits nach Optionen außerhalb von Mercedes umsehen. Er deutet an, der britische Pilot könnte einen potenziellen Wechsel zu Audi für die Formel-1-Saison 2028 evaluieren.

Obwohl er ein Cockpit bei Mercedes besitzt, ist Russells Zukunft bei der Mannschaft aus Brackley nach den beeindruckenden Leistungen seines teampartnerischen Teenagers Andrea Kimi Antonelli zum Thema von Diskussionen geworden.

Der Italiener stieg nach seinen aufeinanderfolgenden Siegen in China und Japan zum jüngsten Fahrer auf, der jemals die Fahrer-Weltmeisterschaft anführte, und hat sich seither immer weiter gesteigert. Vor der Sommerpause führt Antonelli die Wertung mit 219 Punkten an. Dahinter folgen Lewis Hamilton mit 169 Punkten und Russell mit 160 Zählern.

Steiner gegen die Bekenntnisse von Mercedes

Bei einem Auftritt im Podcast The Red Flags merkt Steiner an, dass die interne Dynamik bei Mercedes Russell bereits dazu drängt, seine Optionen für die Zukunft zu prüfen. Neben seinem Duell mit Antonelli könnte Russell auch den Druck spüren, der durch die wachsenden Spekulationen rund um eine Verbindung des viermaligen Weltmeisters Max Verstappen zu Mercedes entsteht.

Während Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff zwar bestätigt hat, sein aktuelles Fahrer-Aufgebot für 2027 behalten zu wollen, und auch Russell sein Bekenntnis zu seinem Team bekräftigte, argumentiert Steiner, dass Russell sich für 2028 in Richtung Audi orientieren könnte.

"Es gibt großes Interesse von Fahrern, für 2028 zu Audi zu gehen", sagt er. "Für nächstes Jahr sind sie ziemlich aufgestellt, aber 2028 gibt es vielleicht eine Möglichkeit bei Audi."

Audi macht solide Fortschritte

"Das ist ein ziemlich interessantes Team, weil es gute Fortschritte macht. Es scheint auf dem richtigen Weg zu sein, was sie da tun. Ich denke, es gäbe da einige Kandidaten. Carlos [Sainz] mit Sicherheit."

"Ich denke, George schaut sich jetzt auch um, da er weiß, dass er nun mit Kimi zusammen ist. Er möchte nicht für den Rest seines Lebens bei Kimi bleiben, denn dort weiß er, wo er für den Rest seines Lebens steht. Also versucht er, neue Möglichkeiten zu finden."

Audi vollzog zu Beginn der Saison 2026 die vollständige Übernahme von Sauber und sicherte sich Mattia Binotto sowie den ehemaligen Red-Bull-Sportdirektor Jonathan Wheatley in Führungsrollen. Seine Antriebseinheit entwickelt der Hersteller bereits seit 2022.

Erster Fahrer statt im Schatten?

Audi verfügt über die Rückendeckung eines automobilen Schwergewichts in Form des Volkswagen-Konzerns, der erhebliche Mittel investiert hat, um die Ressourcen und das technische Know-how bereitzustellen, die notwendig sind, um eine siegfähige Operation von Grund auf aufzubauen.

Natürlich bedeutet nichts davon, dass Russell Brackley in Richtung rivalisierenden deutschen Bodens verlässt, aber ein Audi-Werks-Cockpit für 2028 würde Russell zumindest ein Projekt geben, das er selbst in der Hand haben kann, anstatt eines Throns, um dessen Verteidigung er derzeit kämpfen muss.