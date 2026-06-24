Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Transferticker 2027: Ducati bestätigt Trennung von Bagnaia

MotoGP
MotoGP-Transferticker 2027: Ducati bestätigt Trennung von Bagnaia

Steiner rechnet mit Aston Martin ab: "Nicht mehr Formel-1-Standard"

Formel 1
Steiner rechnet mit Aston Martin ab: "Nicht mehr Formel-1-Standard"

MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

MotoGP
MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

Cadillac enthüllt "umfangreiches Upgrade-Paket" für Spielberg

Formel 1
Spielberg
Cadillac enthüllt "umfangreiches Upgrade-Paket" für Spielberg

Ex-Rivale: Michael Schumacher hatte beim Comeback nie eine faire Chance

Formel 1
Ex-Rivale: Michael Schumacher hatte beim Comeback nie eine faire Chance

Kosten gegen Entwicklungsfreiheit: Macht die Formel E alles richtig?

Formel E
Kosten gegen Entwicklungsfreiheit: Macht die Formel E alles richtig?

Überraschung: Audi führte ADUO-Upgrade bereits in Barcelona ein

Formel 1
Überraschung: Audi führte ADUO-Upgrade bereits in Barcelona ein

MotoGP 2026 live: Das Wochenende in Assen im TV und Stream

MotoGP
Le Mans
MotoGP 2026 live: Das Wochenende in Assen im TV und Stream
Reaktion
Formel 1

Steiner rechnet mit Aston Martin ab: "Nicht mehr Formel-1-Standard"

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner findet nach dem Barcelona-Wochenende deutliche Worte für die Krise bei Aston Martin und spricht von F1-Untauglichkeit

Lydia Mee
Veröffentlicht:
Steiner rechnet mit Aston Martin ab: "Nicht mehr Formel-1-Standard"

Aston Martin liegt aktuell auf dem vorletzten Platz in der WM

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Der ehemalige Haas-Formel-1-Teamchef Günther Steiner hat eine vernichtende Bilanz der Leistung von Aston Martin beim Grand Prix von Barcelona gezogen und die aktuelle Saison als "nicht akzeptabel" bezeichnet.

Im Red Flags Podcast nimmt Steiner kein Blatt vor den Mund, als er nach seiner größten Enttäuschung des Rennwochenendes in Barcelona gefragt wird. Das Team aus Silverstone erlebte eine rabenschwarze Zeit, kämpfte mit der Pace und löste zu allem Überfluss in der Schlussphase des Rennens noch ein virtuelles Safety-Car aus, als Fernando Alonso auf der Strecke ausrollte.

"Ich denke, das muss Aston Martin sein, denn Aston Martin lässt sogar Cadillac gut aussehen - und Cadillac lag am Ende eines Rennens drei Runden zurück", so Steiner. "Aber es hat Cadillac gut aussehen lassen. Was Aston Martin im Moment abliefert, ist meiner Meinung nach einfach nicht akzeptabel."

Er fügt hinzu: "Das entspricht nicht mehr dem Formel-1-Standard. Das ist so, als ob man den lokalen Rennfahrer von nebenan da hinstellt. Du bist Letzter, aber mit meilenweitem Rückstand, und dann siehst du noch nicht einmal die Zielflagge."

Auf die Frage, ob Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali einschreiten sollte oder könnte, ergänzt Steiner: "Stefano kann da gar nichts machen. Sie sind nun mal dabei und bringen offensichtlich keine Leistung, und ich glaube kaum, dass Lawrence Stroll stolz darauf ist, was dort gerade passiert."

"Aber letztendlich liegt die Verantwortung natürlich bei ihm. Ihm gehört das Team, aber so läuft das nun mal. Stefano ist zu nichts berechtigt. Er hat keine Handhabe zu sagen, wann sie reinkommen dürfen, wann nicht, was sie tun oder wie sie performen."

"In der Formel 1 gibt es im Reglement keine Abstiegsregel. In den meisten anderen Sportarten gilt schließlich: Wenn du keine Leistung bringst, dann steigst du ab", so Steiner. Trotz der harschen Kritik wies er den Gedanken zurück, dass es Teambesitzer Lawrence Stroll an Einsatz fehle.

"Es liegt nicht daran, dass Lawrence Stroll es nicht versucht", betont er. "Ich denke, es gibt nur sehr wenige Menschen, die so viel von ihrem eigenen Geld in die Formel 1 gesteckt haben, wie Lawrence es getan hat. Aber offensichtlich bekommt er es einfach nicht auf die Reihe."

Aston Martin strauchelt massiv, seit die neuen Regeln für 2026 eingeführt wurden. Aktuell belegt das Team mit einem Punkt den zehnten Platz in der Konstrukteurswertung - und liegt damit lediglich vor Neuling Cadillac.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Cadillac enthüllt "umfangreiches Upgrade-Paket" für Spielberg
Mehr von
Lydia Mee

Ex-Weltmeister warnt: Red Bull "hat den Tiefpunkt noch nicht erreicht"

Formel 1
Formel 1
Ex-Weltmeister warnt: Red Bull "hat den Tiefpunkt noch nicht erreicht"

McLaren ehrt Mika Häkkinen mit Bronzestatue zum 1000. Grand Prix

Formel 1
Formel 1
McLaren ehrt Mika Häkkinen mit Bronzestatue zum 1000. Grand Prix

Steiner sicher: Kein Fahrerduo aus Verstappen und Antonelli bei Mercedes

Formel 1
Formel 1
Steiner sicher: Kein Fahrerduo aus Verstappen und Antonelli bei Mercedes
Mehr von
Günther Steiner

Günther Steiner kritisiert FIA scharf: "Monaco war ein Debakel"

Formel 1
Formel 1
Günther Steiner kritisiert FIA scharf: "Monaco war ein Debakel"

Steiner: Wer sofortige Mick-Siege erwartet hat, ist ein Träumer

IndyCar
IndyCar
Steiner: Wer sofortige Mick-Siege erwartet hat, ist ein Träumer

Verstappen stichelt: "Verstehe, warum du kein F1-Teamchef mehr bist"

Formel 1
Formel 1
Verstappen stichelt: "Verstehe, warum du kein F1-Teamchef mehr bist"
Mehr von
Aston Martin

Barcelona-Treffen: Wie Aston Martin und Honda die Zusammenarbeit stärken

Formel 1
Formel 1
Barcelona-Treffen: Wie Aston Martin und Honda die Zusammenarbeit stärken

Nach Monaco und Barcelona herrscht bei Aston Martin Ernüchterung

Formel 1
Formel 1
Nach Monaco und Barcelona herrscht bei Aston Martin Ernüchterung

Neue Slicks für 2027: Pirelli absolviert Härtetest unter Extrembedingungen

Formel 1
Formel 1
Neue Slicks für 2027: Pirelli absolviert Härtetest unter Extrembedingungen

Aktuelle News

MotoGP-Transferticker 2027: Ducati bestätigt Trennung von Bagnaia

MotoGP
MotoGP-Transferticker 2027: Ducati bestätigt Trennung von Bagnaia

Steiner rechnet mit Aston Martin ab: "Nicht mehr Formel-1-Standard"

Formel 1
Steiner rechnet mit Aston Martin ab: "Nicht mehr Formel-1-Standard"

MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

MotoGP
MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

Cadillac enthüllt "umfangreiches Upgrade-Paket" für Spielberg

Formel 1
Spielberg
Cadillac enthüllt "umfangreiches Upgrade-Paket" für Spielberg