Steiner rechnet mit Aston Martin ab: "Nicht mehr Formel-1-Standard"

Der ehemalige Haas-Formel-1-Teamchef Günther Steiner hat eine vernichtende Bilanz der Leistung von Aston Martin beim Grand Prix von Barcelona gezogen und die aktuelle Saison als "nicht akzeptabel" bezeichnet.

Im Red Flags Podcast nimmt Steiner kein Blatt vor den Mund, als er nach seiner größten Enttäuschung des Rennwochenendes in Barcelona gefragt wird. Das Team aus Silverstone erlebte eine rabenschwarze Zeit, kämpfte mit der Pace und löste zu allem Überfluss in der Schlussphase des Rennens noch ein virtuelles Safety-Car aus, als Fernando Alonso auf der Strecke ausrollte.

"Ich denke, das muss Aston Martin sein, denn Aston Martin lässt sogar Cadillac gut aussehen - und Cadillac lag am Ende eines Rennens drei Runden zurück", so Steiner. "Aber es hat Cadillac gut aussehen lassen. Was Aston Martin im Moment abliefert, ist meiner Meinung nach einfach nicht akzeptabel."

Er fügt hinzu: "Das entspricht nicht mehr dem Formel-1-Standard. Das ist so, als ob man den lokalen Rennfahrer von nebenan da hinstellt. Du bist Letzter, aber mit meilenweitem Rückstand, und dann siehst du noch nicht einmal die Zielflagge."

Auf die Frage, ob Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali einschreiten sollte oder könnte, ergänzt Steiner: "Stefano kann da gar nichts machen. Sie sind nun mal dabei und bringen offensichtlich keine Leistung, und ich glaube kaum, dass Lawrence Stroll stolz darauf ist, was dort gerade passiert."

"Aber letztendlich liegt die Verantwortung natürlich bei ihm. Ihm gehört das Team, aber so läuft das nun mal. Stefano ist zu nichts berechtigt. Er hat keine Handhabe zu sagen, wann sie reinkommen dürfen, wann nicht, was sie tun oder wie sie performen."

"In der Formel 1 gibt es im Reglement keine Abstiegsregel. In den meisten anderen Sportarten gilt schließlich: Wenn du keine Leistung bringst, dann steigst du ab", so Steiner. Trotz der harschen Kritik wies er den Gedanken zurück, dass es Teambesitzer Lawrence Stroll an Einsatz fehle.

"Es liegt nicht daran, dass Lawrence Stroll es nicht versucht", betont er. "Ich denke, es gibt nur sehr wenige Menschen, die so viel von ihrem eigenen Geld in die Formel 1 gesteckt haben, wie Lawrence es getan hat. Aber offensichtlich bekommt er es einfach nicht auf die Reihe."

Aston Martin strauchelt massiv, seit die neuen Regeln für 2026 eingeführt wurden. Aktuell belegt das Team mit einem Punkt den zehnten Platz in der Konstrukteurswertung - und liegt damit lediglich vor Neuling Cadillac.