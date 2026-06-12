Steiner sicher: Kein Fahrerduo aus Verstappen und Antonelli bei Mercedes

Glaubt man Günther Steiner, dann ist ein Fahrerduo aus Max Verstappen und Kimi Antonelli bei Mercedes ausgeschlossen. "Toto ist dafür zu schlau", erklärt der ehemalige Haas-Teamchef im Podcast "The Red Flags".

"Ich glaube nicht, dass das passieren wird", so Steiner im Gespräch. "Max wird George nicht ersetzen. Warum würde Toto Max ins Team holen, wenn er bereits das größte Talent der Zukunft [im Cockpit] hat?"

"Max ist aktuell der Beste, aber irgendwann wird jemand anderes besser sein. Und sicherlich wird Kimi irgendwann besser sein, als [Verstappen]. Aber warum würdest du jetzt jemanden wie Max verpflichten, nur, damit [Toto] einen Wettstreit im Team hat und womöglich beide verlieren? Toto wird das nicht machen. Toto ist dafür zu schlau."

Die Zukunft des viermaligen Weltmeisters wird schon seit einiger Zeit diskutiert. Neben einem Ausstieg aus der Formel 1, nicht zuletzt bedingt durch das aktuelle Reglement, ist ein möglicher Wechsel zu den Silberpfeilen seit Jahren ein Thema.

Erst beim Großen Preis von Kanada in Montreal hatten sich der Vater des Red-Bull-Piloten und der Teamchef von Mercedes im Fahrerlager getroffen.

Von den beiden Mercedes-Piloten wird Russell zurzeit häufiger infrage gestellt. Während Antonelli zuletzt fünf Siege in Folge einfahren konnte, ist der 28-Jährige auf den dritten Platz in der WM-Wertung zurückgefallen.

Bislang lässt sich Wolff aber nicht in die Karten blicken. Noch im März hatte sich der Teamchef bei OE24 klar gegen die Gerüchte rund um Verstappen positioniert und betont: "Wir haben zwei Fahrer mit langfristigen, mehrjährigen Verträgen. Ich könnte mit den beiden nicht zufriedener sein."

"Beide liefern herausragende Leistungen, also gibt es keinen Grund, auch nur über eine Änderung der Fahrerpaarung nachzudenken. Ich sage das mit dem höchsten Respekt für Max."