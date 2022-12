Steiner: Verpflichtung von Rookies mit "großen Risiken" verbunden

Audio-Player laden

Haas hat in seiner Fahrerpolitik einen bemerkenswerten Wandel vollzogen. War man 2021 noch der Meinung, dass ein reines Rookies-Team mit Nikita Masepin und Mick Schumacher die bessere Strategie für die langfristige Zukunft des Teams sei, hat Haas für 2023 eine völlig andere Richtung eingeschlagen.

Masepin wurde bereits 2022 gegen Kevin Magnussen ausgetauscht. Zuletzt trennte man sich von Schumacher, dessen Platz im nächsten Jahr Nico Hülkenberg übernehmen wird.

Das Team hat sich also von jungen Fahrern abgewandt und stattdessen auf erfahrenere Fahrer gesetzt. Schumacher erklärte, dass der Mangel an Tests in der Formel 1 bedeutet, dass Neulinge es schwer haben, sich gegen erfahrenere Konkurrenten durchzusetzen. Diese Ansicht teilt Haas-Teamchef Günther Steiner.

Wenig Testmöglichkeiten für Rookies

"Ich denke, er hat recht", sagt er. "Im Rennsport sind zwei Jahre eine ziemlich gute Zeit, aber vorher ist da nichts. Er ist direkt von der Formel 2 in die Formel 1 aufgestiegen, weil es keine Tests gibt", erklärt Steiner die Problematik.

"Wir entschieden uns, zu einem erfahrenen Fahrer zurückzukehren, auch wenn er drei Jahre lang nicht in einem Auto saß, zumindest nicht Vollzeit, denn die jungen Fahrer kann man nicht wirklich einschätzen oder man geht große Risiken ein."

Steiner: Haas jetzt in anderer Position

"Ich würde nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber es stellt sich die Frage, wie viel Risiko man eingehen will, um einen Rookie ins Auto zu bekommen." Trotzdem glaubt Steiner nicht, dass es ein Fehler war, 2021 komplett auf Rookies zu setzen.

"Nein, auf keinen Fall", beteuert er. "Und ich werde erklären, warum, denn vor zwei Jahren waren wir in einer anderen Position, und jetzt sind wir wieder in einer anderen Position."

"Ich denke, wir sind jetzt in der Formel 1 im Allgemeinen viel besser aufgestellt als vor zwei Jahren, als wir Lösungen finden mussten, um weiterzumachen", erklärt er die Kehrtwende in der Auswahl der Fahrer für das eigene Team.

