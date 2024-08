Steiner zum Formel-1-Reglement ab 2026: "Wir müssen die Autos leichter machen"

Die Formel 1 führt ab der Saison 2026 ein neues technisches Reglement ein. Die neuen Autos werden kleiner und etwas leichter. Kleinere Felgen, die zur Gewichtsreduktion angedacht waren, wird es aber nicht geben. Außerdem sind eine aktive Aerodynamik, eine Art Push-to-pass-System und mehr elektrische Leistung geplant. Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner bewertet die Schritte der Formel 1 positiv.

"Das Reglement ist eine natürliche Weiterentwicklung der Formel 1", sagt der Südtiroler. "Die technische Entwicklung in der Formel 1 steht nie still. Der prozentuale Anteil der elektrischen Leistung ist größer geworden, deshalb mussten die Autos verändert und an den Antriebsstrang angepasst werden."

Ein Dorn im Auge ist Steiner allerdings das Gewicht: "Die Autos sind sehr schwer geworden. Wir sollten versuchen, sie wieder leichter zu machen, denn sie müssen wendig sein, aber das ist sehr schwierig. Das größte Problem ist die Batterie, die wiegt sehr viel. Da kann man noch nichts machen."

Doch Steiner ist zuversichtlich, dass es auch hier Fortschritte geben wird. "Vielleicht klappt es in Zukunft, denn die Formel 1 entwickelt so etwas sehr schnell", sagt er. "Es ist gut, dass die Autos ein bisschen kleiner werden, denn im Moment sind sie sehr groß. Ich mag sie, aber sie sind sehr groß. Manchmal ist ein Schritt zurück der richtige Weg, um zwei Schritte vorwärts zu kommen."

Steiner lobt den Schritt der Formel 1, die Autos zu verkleinern. Er wehrt sich auch gegen die Kritik, dass die Regeln genau dann geändert werden, wenn die Dominanz von Red Bull zu bröckeln beginnt. "Wie man es auch macht, man macht es für jemanden falsch. Die neuen Regeln werden das Feld neu mischen. Es wird auch zwei neue Motorenhersteller geben, das wird sehr spannend."