Stella: McLaren jetzt unter den besten Teams bei Boxenstopps

In den vergangenen Jahren war das Formel-1-Team von McLaren dafür bekannt, dass es nicht die effektivsten Boxenstopps hatte - sowohl in Bezug auf die durchschnittlich benötigte Zeit als in Bezug auf die Fehler, die der Crew unterliefen.

Unter dem Ex-Teamchef Andreas Seidl wurden die Stopps als eines der Schlüsselelemente bezeichnet, die es zu verbessern galt, um das Gesamtniveau des Teams anzuheben.

Seidls Nachfolger Andrea Stella, vormals Renndirektor bei McLaren, sieht in diesem Punkt deutliche Fortschritte und betont, dass das Team aus Woking einige der schnellsten Boxenstopps des Formel-1-Feldes 2022 hatte, nachdem man sich erfolgreich auf die Verbesserung der Effizienz konzentriert habe.

"Unabhängig von den Ergebnissen auf der Rennstrecke ist die Entwicklung eines Rennteams eine Reise", weiß Stella. "Es gibt einige technische Aspekte, Betriebsabläufe, Boxenstopps. Es gibt auch einige Aspekte, die im aktuellen Kontext des Formel-1-Kalenders immer wichtiger werden, nämlich das Wohlergehen der Menschen, die Logistik, die Effizienz des Rennbetriebs im Verhältnis zu den Kosten."

"In all diesen Bereichen hatten wir Ziele, die wir erreichen wollten", so der Italiener. "Ziele, die man auch durch das Feintuning der Organisation, die Entwicklung von Talenten, die Auswahl von Führungskräften, das richtige Training und so weiter erreichen kann."

Personalrotation erschwert das Training

Die Verbesserung der Boxenstopps sei in dem Zusammenhang keine einfache Aufgabe gewesen. Sie wurde auch durch die regelmäßigen personellen Veränderungen beeinflusst, die während einer langen Saison mit der Rotation von Mitarbeitern entstehen.

"Um die Boxenstopps zu verbessern, kann man nicht einfach sagen: Okay, wir machen mehr Training", betont Stella. "Man braucht die richtige Infrastruktur in der Fabrik, um Boxenstopps zu üben und die Hardware zu entwickeln, um die Jungs, die hierher kommen und die Crew verstärken, trainieren zu können."

"Auch wenn sie von außen betrachtet gleich aussehen, ist das nicht der Fall. Das macht es zu einer ziemlichen Herausforderung. Denn es ist eine solche Feinabstimmung, ein solcher sportlicher Ablauf, dass man am liebsten immer die gleiche Formation hätte."

McLaren aktuell zwei- oder drittbestes Team

Doch mit der Entwicklung sei das Team zufrieden. "Wir wollten uns bei den Boxenstopps weiter verbessern. Ich denke, das ist uns gelungen. Einige der Ergebnisse, die wir erreicht haben, waren in den Jahren zuvor einfach nicht erreichbar, wie zum Beispiel ein Stopp unter zwei Sekunden, den wir in Mexiko gemacht haben, oder einfach die Konstanz, die wir erreichen", lobt der neue Teamchef.

Gleichwohl räumt Stella ein, dass noch weitere Arbeit zu leisten sei, bevor McLaren regelmäßig mit den schnellsten Stopps mithalten kann. "Einigen Kennzahlen zufolge liegen wir jetzt zwischen dem zweit- und drittbesten Team bei den Boxenstopps. Aber um die Besten zu werden, denke ich, gibt es noch ein gutes Jahr Arbeit."

