Stella: McLaren ohne konkrete Zielsetzung für 2024

Vor dem Beginn der kommenden Saison hat McLaren-Teamchef Andrea Stella verraten, dass man keine Ergebnisse als Zielsetzung formuliert, sondern sich stattdessen lieber "auf sich selbst konzentriert."

"Ich werde nicht sagen, wir müssen Erster, Zweiter oder Dritter werden, denn so denken wir McLaren-intern nicht", erklärt Stella in einem Interview mit der globalen Edition von Motorsport.com. Stattdessen verfolge die Mannschaft aus Woking einen anderen Ansatz: "Wir fokussieren uns bei McLaren darauf, wie wir die Aerodynamik, die Mechanik und das Reifenverhalten verbessern können. Die Ergebnisse kommen dann ganz von selbst."

Dank diesem Ansatz und einer Neustrukturierung im technischen Bereich ist es McLaren gelungen, innerhalb einer Saison einen gewaltigen Sprung nach vorne zu machen. Norris und Piastri gelang es in der zweiten Saisonhälfte neun Podien einzufahren, wodurch McLaren am Ende Aston Martin von Platz vier in der Konstreukteursweltmeisterschaft verdrängte.

Pläne sind gut, Performance ist besser

Warum also etwas an der Vorgehensweise verändern? "Wir geben alles dafür, uns jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Wir haben jetzt viel mehr Expertise in sämtlichen Bereichen, die am Ende die Leistung auf der Strecke beeinflussen."

"Würde man die anderen Teams nach ihrer Herangehensweise fragen, würden sie das gleiche erzählen. Es geht einfach darum, dass man Meilensteine in der Entwicklung erreicht. Wie können wir diese Meilensteine erreichen? Wir können wir sicherstellen, dass am Ende genau das rauskommt, was wir uns erhofft haben?"

Am Ende der vergangenen Saison war der MCL60 häufig das zweitschnellste Auto hinter dem Red Bull. Auf die Frage, ob er deshalb seine Pläne verändern musste, antwortete Stella: "Es gibt eine Sache, die ich meinem Führungsteam immer wieder erzähle: Pläne sind richtig gut, aber wir sind nicht hier, um Pläne zu machen, wir sind hier, um Performance auf die Strecke zu bringen."

"Natürlich können Pläne eine gute Referenz sein, aber dann muss man sie jeden überprüfen und anpassen. Dann muss man sich darauf konzentrieren, was das für den nächsten Schritt bedeutet und wie viel Zeit man hat, um den Plan zu überarbeiten."

"Pläne können leicht in eine Komfortzone führen. Meine Herangehensweise an Pläne lautet deshalb sie als Werkzeug zu betrachten, nicht als Ziel. Am Ende geht es immer um die Performance."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.