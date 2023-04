Stella: McLaren-Struktur jetzt völlig anders als in der verwirrenden Ära 2015

Audio-Player laden

McLaren-Formel-1-Teamchef Andrea Stella sagt, dass die Dreiteilung der Verantwortlichkeiten des Technischen Direktors bei McLaren in Woking nicht mit einem früheren Modell vergleichbar ist, das sich als nicht erfolgreich erwiesen hat.

In der Vergangenheit hatte McLaren eine Dreierstruktur, in der Tim Goss, Matt Morris und Peter Prodromou nebeneinander arbeiteten. Goss und Morris verließen später das Team, und James Key kam als technischer Direktor mit Gesamtverantwortung für das Auto hinzu. Ex-Teamchef Andreas Seidl wünschte sich eine klare Struktur an der Spitze.

Die neue Struktur ist das Ergebnis einer Überprüfung, die von CEO Zak Brown in Auftrag gegeben und von Stella in der Winterpause durchgeführt wurde, nachdem dieser Andreas Seidl als Teamchef abgelöst hatte.

Stella: Struktur 2015 "war sehr verwirrend"

Infolgedessen verließ Key das Team und es wurde eine neue Struktur mit drei technischen Direktoren eingerichtet, die zusammenarbeiten, nämlich Prodromou (Aerodynamik), der ehemalige Ferrari-Mann David Sanchez (Fahrzeugkonzept und Leistung) und Neil Houldey (Technik und Design).

Stella beharrt aber darauf, dass das aktuelle Arrangement nicht mit der früheren Version verglichen werden kann: "Ich glaube, die einzige Gemeinsamkeit zwischen dieser Organisation und der jetzigen ist die Nummer drei", sagt er.

"Der Rest ist völlig unterschiedlich. Zu der Zeit, als ich 2015 zu McLaren kam, gab es drei technische Direktoren. Ich denke, dass die Aufteilung der Kompetenzen sehr verwirrend war. Selbst für interne Leute war es ziemlich schwierig zu verstehen, wer was macht. Und der erste Unterschied ist, dass wir jetzt genau wissen, was die Kriterien für diese Trennung sind."

Stella: Warum die Struktur jetzt glasklar ist

"Wir wollen in der Struktur, die wir geschaffen haben, eine klare Führung in Bezug auf die drei grundlegenden Bereiche haben, um in der modernen Formel 1 schnelle Autos zu bauen: Aerodynamik, Fahrzeugkonzept und Technik", erklärt der Italiener.

Stella sagt, dass die Verantwortungsbereiche jetzt klar sind und dass sich das Modell auch dadurch von der Vergangenheit unterscheidet, dass die beteiligten Personen nun einem Teamchef mit einem starken technischen Hintergrund unterstellt sind. Stella war schließlich unter anderem auch Renningenieur von Fernando Alonso bei Ferrari.

Technischer Teamchef für McLaren ein Vorteil?

"Jetzt haben wir ein klares Grundmodell für das Team und insbesondere für den technischen Bereich", meint er. "Hinzu kommt, dass diese technische Gruppe damals dem Teamchef unterstellt war, der kein Techniker war. Jetzt haben wir einen technischen Teamchef. Aber ich erwarte nicht, dass ich in Bezug auf die Leitung unserer technischen Abteilung sehr viel zu tun haben werde."

"Denn zunächst einmal haben wir, wie ich schon sagte, in jedem Bereich sehr starke Leiter. Und letztendlich ist es wichtig, dass wir Ideen zur Leistungssteigerung einbringen, denn das ist es, was wir bei McLaren im Moment am meisten vermissen."

"Und wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ist es meist eine einfache, natürliche Ableitung davon, mit ausführlichen und hochwertigen Informationen an den Tisch zu kommen."

