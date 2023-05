Stella: Miami war nach Baku ein "Realitätscheck" für McLaren

War Baku noch ein Lichtblick, verlief das Formel-1-Wochenende in Miami wieder mehr als enttäuschend für McLaren. Lando Norris wurde in Kurve 1 von Nyck de Vries im AlphaTauri getroffen, wobei sein Unterboden Schaden nahm. Er kam als 17. ins Ziel, während Oscar Piastri auf Platz 19 landete.

Das Team hatte sogar in Erwägung gezogen, Piastri ganz aus dem Rennen zu nehmen, da der Rookie mit hohen Bremstemperaturen zu kämpfen hatte, während nach einer Lösung für einen Fehler in der Hydraulik gesucht wurde.

Nach den Plätzen neun und elf in Aserbaidschan, wo das Team ein Unterboden-Update eingeführt hatte, ging es für McLaren in Miami also wieder rückwärts.

Teamchef Andrea Stella formuliert es so: "Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir nach einem aus Sicht der Leistung anständigen Wochenende in Baku einen Realitätscheck hatten." Doch er versucht, etwas Positives daraus zu ziehen.

"Die Informationen, die wir hier gewonnen haben, helfen uns zu verstehen, dass einige Entwicklungsrichtungen noch verfolgt werden müssen, wie zum Beispiel die Verbesserung des Autos im Off-Brake- und Off-Throttle-Bereich. Im Moment funktioniert das Auto unter diesen Bedingungen einfach nicht."

Keine Zwischenfälle, kein Vorankommen

Auf Strecken wie der in Miami sei das "eine große Einschränkung", erklärt Stella weiter. McLarens einzige Chance auf einen größeren Fortschritt im Rennen wäre deshalb ein Zwischenfall gewesen, der ein Safety-Car ausgelöst und die Strategie durcheinander gebracht hätte. Doch die 57 Runden blieben störungsfrei.

"Unsere Einschränkungen in der Performance konnten wir also nicht dank einiger situationsbedingter Elemente nicht überwinden. Wir gehen ohne Punkte nach Hause."

"Die Strecke liegt uns nicht. Längere Kurven liegen uns nicht. Die Temperatur liegt uns nicht. Die Streckenoberfläche liegt uns nicht. Es gibt viele verschiedene Aspekte, die alle zusammenhängen", zählt Norris Gründe für die Miami-Pleite auf.

Norris: Außer AlphaTauri alle schneller

"Auch an diesem Wochenende war niemand langsam. Vielleicht waren die AlphaTauris das einzige andere langsame Auto. Alle anderen waren ziemlich schnell. Die Alfa Romeos waren mega-schnell, Haas war mega-schnell. Die Alpines waren viel schneller."

"Ich würde nicht sagen, dass wir so viel anders waren als bisher, aber alle andere waren einen Schritt weiter. Vieles davon ist meiner Meinung nach eine Frage der Charakteristik."

Über den Zusammenstoß mit mit dem AlphaTauri von de Vries in der ersten Rennrunde sagt der McLaren-Pilot nur: "Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich wurde einfach getroffen. Er hat das in letzter Zeit öfters gemacht, also muss er versuchen, etwas früher zu bremsen, aber es hat meinen Tag nicht verändert."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.