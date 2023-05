Stella: Teams haben Zeitverlust durch neue Unterbodenregeln wettgemacht

Laut McLaren-Teamchef Andrea Stella haben alle Formel-1-Teams die durch die FIA-Änderungen am Unterbodenreglement für 2023 verlorenen Rundenzeit bereits vor dem ersten Rennen in Bahrain wieder aufgeholt. Als Reaktion auf die Aufregung, die viele Teams in der vergangenen Saison nach der Rückkehr der Ground-Effekt-Regeln erlebten, änderte die FIA das technische Regelwerk für 2023.

Eine der wichtigsten Änderungen war die vorgeschriebene Anhebung der Bodenkanten um 15 Millimeter, um zu verhindern, dass die Teams die Autos so nah am Boden fahren, dass das Problem des "Porpoisings" auftritt. Nikolas Tombazis, der Direktor des Dachverbandes für Einsitzerfahrzeuge, rechnete vor, dass die daraus resultierenden aerodynamischen Verluste "etwa einer halben Sekunde" pro Runde entsprechen würden.

Angesichts der Tatsache, dass das neue Reglement noch in den Kinderschuhen steckt und einige Teams aufgrund des Kostendrucks erst spät in der Saison aufgerüstet haben, war das Entwicklungstempo im Winter jedoch sehr hoch.

Stella erklärt: Warum die Teams so viel Zeit finden konnten

So rechnet der neue McLaren-Teamchef Andrea Stella damit, dass alle zehn Teams die 0,5 Sekunden Rundenzeitverluste noch vor dem ersten Rennen der neuen Saison in Bahrain wieder aufgeholt haben.

Auf die Frage, ob die Aufholjagd schneller als erwartet verlaufen sei, sagt er: "Ich denke, alle Teams haben das bis zum ersten Rennen wieder aufgeholt. Das Entwicklungstempo war so hoch, dass der Rückstand vollständig aufgeholt werden konnte."

"Die Autos sind jetzt definitiv schneller als im letzten Jahr, weil so ziemlich jeder eine Weiterentwicklung im Vergleich zum ersten Rennen vorgenommen hat. Jeder ist um 0,2 oder 0,3 Sekunden schneller. Einige Teams werden einige Gewichtsprobleme gelöst haben, die sie hatten. Um ehrlich zu sein, auch wir."

Daten zeigen: Pole-Zeiten im Schnitt eine Sekunde schneller

"Wir haben einige Rundenzeiten gewonnen, weil wir jetzt das Gewicht reduzieren konnten. Die Autos sind definitiv schneller als vergangenes Jahr, wegen der Aerodynamik und wegen des Gewichts", so der Italiener, dessen Eindruck die Daten bestätigen.

Das Rundenzeit-Delta zwischen 2022 und 2023 erwies sich dabei bei der letzten Runde in Miami als besonders dramatisch. Dies wurde jedoch durch die Erneuerung des Streckenbelags erheblich verzerrt, was dazu führte, dass die Pole-Zeit von Charles Leclerc aus der letzten Saison um fast zwei Sekunden von der Zeit von Sergio Perez aus dem Jahr 2023 abwich.

Perez war zwar 0,065 Sekunden langsamer als bei seiner Pole-Zeit in Saudi-Arabien im vergangenen Jahr, doch das ist auf die Änderungen an der Strecke für 2023 zurückzuführen. So wurde die Platzierung der Mauern angepasst und in den Hochgeschwindigkeits-Kurven 22 bis 23 ein abgeschrägter Randstein eingebaut, der die Geschwindigkeit um rund 45 km/h reduziert.

Die Verbesserung um 1,156 Sekunden in Baku kam zustande, obwohl die DRS-Zone auf der Hauptgeraden für diese Saison um 100 Meter verkürzt wurde.

