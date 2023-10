"Stimmung sehr gut": Gerüchte über Marko laut Verstappen "Bullshit"

Sportlich könnte die Formel-1-Saison 2023 für Red Bull kaum besser laufen. Die Bullen gewannen 16 der bislang 17 Rennen und haben beide WM-Titel bereits in der Tasche. Trotzdem kamen zuletzt Gerüchte über eine gewisse Unruhe in Milton Keynes auf.

Konkret ging es dabei um einen angeblichen Machtkampf zwischen Helmut Marko und Christian Horner. Doch nachdem Teamchef Horner selbst zuletzt bereits klarstellte, dass Marko das Team nicht verlassen werde, findet nun auch Weltmeister Max Verstappen klar Worte.

"Ich habe gesehen, dass einige Leute von außen versucht haben, etwas Bullshit zu erzählen", sagt der Niederländer im Vorfeld des USA-Grand-Prix in Austin und stellt klar, "dass die Stimmung im Team sehr gut ist." Er betont: "Jeder kennt seine Rolle ganz genau."

"Natürlich war es im vergangenen Jahr traurig, als Dietrich [Mateschitz] gestorben ist. Aber wir versuchen, dieses Vermächtnis weiterzuführen. Jeder, den wir aktuell im Team haben, ist sehr wichtig für den Erfolg, den wir haben", betont Verstappen, der in Katar zum dritten Mal in Folge Weltmeister wurde.

Hintergrund: Marko war ein enger Vertrauter von Red-Bull-Gründer Mateschitz. Seine Beziehung zu dessen Nachfolger Oliver Mintzlaff gilt als deutlich distanzierter. Laut Verstappen heißt das aber keinesfalls, dass Marko Red Bull deswegen verlassen wird.

Es werde "in Zukunft auch keine Änderungen [beim Personal] geben", stellt der Weltmeister klar. Verstappen selbst könnte an diesem Wochenende in Austin derweil die nächste Schallmauer durchbrechen. Gewinnt er am Sonntag, wäre es bereits sein 50. Grand-Prix-Sieg.

"Es ist wichtiger, dass wir uns auf das Wochenende konzentrieren, und nicht auf die Zahl", betont Verstappen gewohnt pragmatisch. Auf die Frage, ob er als Favorit ins Rennen in Texas gehe, antwortet er: "Wenn man sich die Saison ansieht, dann schon."

"Aber es ist ein Sprint-Wochenende. Wir müssen FT1 hinbekommen, um sicherzustellen, dass das Auto im Qualifying gut funktioniert." Es sei daher "noch etwas früh" für Prognosen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.