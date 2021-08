Strafenhagel gegen Alfa Romeo am Ungarn-Wochenende

Das in der Schweiz ansässige Formel-1-Team Alfa Romeo hat am Ungarn-Wochenende gleich mehrere Strafen kassiert.

Im Rennen gab es eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe gegen Kimi Räikkönen. Grund: Beim Boxenstopp anlässlich des Neustarts nach dem Startcrash hatte man das Auto des Finnen unbedacht wieder losgeschickt. Es kam zur Kollision mit dem Haas-Boliden von Nikita Masepin, woraufhin der Russe das Rennen mit beschädigter Vorderradaufhängung aufgeben musste.

Räikkönen kam nach der Strafe letztlich mit einer Runde Rückstand als Elfter ins Ziel und hat damit die Punkteränge knapp verpasst.

Indes hatte man Teamkollege Antonio Giovinazzi bereits am Samstag verwarnt und aufgrund eines separaten Zwischenfalls um ihn wurde das Team mit einer Geldstrafe belegt. Aber auch am Sonntag wurde Giovinazzi bestraft.

Im Rennen nämlich wurde Giovinazzi eine zehnsekündige Stop-and-Go-Strafe aufgebrummt, weil er das Tempolimit in der Boxengasse deutlich überschritten hatte. Statt mit den vorgeschriebenen 80 km/h wurde der Italiener mit 105,6 km/h geblitzt und war damit 25,6 km/h zu schnell. Ins Ziel kam Giovinazzi auf P14.

Der Grund für eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro am Samstag war eine ganz ähnliche Szene wie um Räikkönen im Rennen. Sie betraf Giovinazzi und passierte im dritten Freien Training. Das Auto des Italieners wurde von der Alfa-Romeo-Crew unbedacht aus der Garage gewinkt, als Lance Stroll (Aston Martin) angefahren kam. Es kam zur Kollision, wobei der Frontflügel am C41 von Giovinazzi beschädigt wurde. Bei Alfa Romeo gab man den Fehler zu, um die Geldstrafe aber kam man nicht herum.

Und ebenfalls im dritten Freien Training am Samstag fing sich Giovinazzi eine Verwarnung ein. Grund dafür war, dass er nach Ansicht der Rennkommissare Pierre Gasly (AlphaTauri) aufgehalten hatte. Der Franzose war auf einer schnellen Runde, während Giovinazzi gerade auf einer Runde aus der Box kommend unterwegs war. Am Ausgang von Kurve 13, der vorletzten Kurve der Strecke, "stand" er in langsamer Fahrt dem von hinten ankommenden Gasly im Weg. Die Verwarnung ist die erste für Giovinazzi in der laufenden Saison.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.