Streckenchef von Austin: "Können im nächsten Jahr die 500.000 knacken"

Für den Circuit of The Americas in Austin war der diesjährige Formel-1-Grand-Prix einmal mehr ein voller Erfolg. Und laut Streckechef Bobby Epstein könnte das Event aufgrund der großen Nachfrage der Fans bereits im nächsten Jahr ein Rennwochenende mit einer halben Million Zuschauern erreichen.

Schon am vergangenen Wochenende wurde mit 440.000 Zuschauer an drei Tagen ein neuer Rekord in der Formel 1 geknackt. Vorab baut der "COTA" eine Reihe neuer Tribünen, um Platz für 40.000 zusätzliche Fans im Vergleich zu 2021 zu bieten. Auch die Transportmöglichkeiten zur Strecke wurden verbessert.

Damit ist die 500.000er-Marke für den Grand Prix in Austin in greifbare Nähe gerückt. Epstein glaubt, dass sie bereits im nächsten Jahr fallen könnte. "Wir können es schaffen", sagt der Streckenchef und erklärt: "Wir testen dieses Jahr unser Bussystem."

"Es ist viel stabiler. Man geht von 300 Bussen auf 600, und wenn das funktioniert, dann ist das wirklich der Lackmustest für das System. Wir müssen die öffentlichen Verkehrsmittel stärken, dann können wir wachsen. Es könnte also nächstes Jahr soweit sein."

Fan-Nachfrage ist bereits jetzt höher

Die zusätzlichen Karten, die die Strecke für das diesjährige Formel-1-Rennen in den Verkauf gegeben hat, waren jedenfalls schnell ausverkauft. Und Epstein betont, dass die Nachfrage nach Eintrittskarten bereits 500.000 erreicht habe. Aber das Wichtigste sei, den Fans ein möglichst gutes Erlebnis zu bieten.

So setzte der COTA auch in diesem Jahr seine Tradition fort, während des Rennwochenendes Konzerte zu veranstalten: Ed Sheeran, Green Day und Interpol traten an der Strecke auf. Auch am Angebot an Speisen und Getränken für die Fans wurde gearbeitet, um ihnen ein besseres Rennwochenende zu bieten.

In dem Zusammenhang erklärt Epstein: "Ich denke, es sollte nicht unbedingt darum gehen, 500.000 Zuschauer zu erreichen, sondern vorsichtig zu wachsen, um sicherzustellen, dass wir die Zuschauerzahl immer noch bewältigen können. Das ist es, was wir tun."

Amerikanischer Fahrer könnte helfen

"Wir fahren die Autos nicht, wir haben nichts mit der Qualität des Rennens zu tun", so der Streckenchef weiter. "Wir können uns nur um die Parkplätze, das Essen, die Toiletten, den Spaß und die Unterhaltung kümmern. Und genau darauf konzentrieren wir uns."

Epstein ist der Meinung, dass ein amerikanischer Fahrer in der Startaufstellung angesichts des Wachstums der Formel 1 in den Vereinigten Staaten jetzt "mehr Bedeutung hat als noch vor ein paar Jahren". "Es ist jetzt viel wertvoller als früher", sagt er.

"Wenn Sie mich das vor drei oder vier Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, es wäre schön. Aber jetzt ist es großartig - großartig für ihn", sagte er. "Doch der größere Schritt wird sein, einen Amerikaner in die erste Reihe zu bekommen, damit die Leute ihm ihe Aufmerksamkeit schenken. Sie wollen Gewinner sehen."

