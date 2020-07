Streckeninspektion durch die FIA: Imolas Formel-1-Comeback rückt näher

Die Formel 1 könnte in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2006 wieder in Imola fahren. Offiziell ist der Kalender 2020 bislang nur bis Ende September bestätigt, doch die Königsklasse plant im Oktober angeblich einen weiteren "Triple Header" in Portimao, Hockenheim und eben Imola. Noch in dieser Woche soll bei diesem Vorhaben ein weiterer Schritt gemacht werden.

So wird FIA-Rennleiter Michael Masi das Autodromo Enzo e Dino Ferrari am Mittwoch einer Inspektion unterziehen. Das berichtet die italienische 'Gazzetta dello Sport'. Als Termin für das Rennen in Imola ist demnach wird der 4. oder 11. Oktober im Gespräch. Bereits am Dienstag ist Masi in Mugello, wo am 13. September gefahren werden soll.

Das bislang letzte offiziell bestätigte Formel-1-Rennen der Saison 2020 ist der Große Preis von Russland in Sotschi am 27. September. Ein Imola-Rennen nur eine Woche später würde gegen die Theorie des Oktober-Triple-Headers zusammen mit Portimao und Hockenheim sprechen. Über diesen Plan hatte 'auto motor und sport' kürzlich berichtet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.