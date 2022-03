Streckenumbau: Verstappens Crash-Kurve in Dschidda angepasst

Audio-Player laden

Erst im Dezember veranstaltete Saudi-Arabien sein erstes Formel-1-Rennen auf dem Dschidda Corniche Circuit, das sowohl Lob als auch Kritik erntete. Die Verantwortlichen vor Ort reagierten und kündigten Änderungen an, die pünktlich zum zweiten Rennen im März für bessere Voraussetzungen sorgen sollen.

So wurde Kurve 27 überarbeitet und am Ausgang um anderthalb Meter verbreitet. Hier krachte Red-Bull-Pilot Max Verstappen in der vergangenen Saison am Ende von Q3 in die Mauer, was ihm die Poleposition verwehrte, nachdem er bis dahin vorn gelegen hatte.

"Der Grundriss der Strecke bleibt derselbe, abgesehen von Kurve 27", erklärt Martin Whitaker, CEO der Saudi Motorsport Company. "Wir haben nur einige der Barrieren ein wenig nach hinten versetzt, um die Sicht in den Kurven zu verbessern."

Zum Hintergrund: Einige Fahrer hatten über Probleme mit der Sicht rund um die Strecke berichtet. Der Vorsitzende der Fahrervereinigung GPDA und damalige Williams-Pilot George Russell äußerte sich kritisch und sagte, dass die Strecke "aus der Sicht der Sicherheit und des Rennsports viel zu wünschen übrig lässt".

Mit den Änderungen glaubt Whitaker, dass die Strecke noch schneller werden dürfte. Im vergangenen Jahr lag die Durchschnittsgeschwindigkeit für die Poleposition im Qualifying bei 252 km/h. "Man kann sich vorstellen, dass die Runde dadurch noch ein bisschen schneller wird, wenn sie nicht schon schnell genug ist."

"Das ist ein Bereich, in dem der FIA-Rennleiter meiner Meinung nach helfen kann, indem er den Fahrern sagt, dass sie aufpassen sollen, wenn sie durch die Kurve fahren, oder dass sie dort nicht langsamer werden sollen, wenn sie eine Qualifikationsrunde fahren."

Insgesamt seien es "zwölf oder 15 Punkte auf der Strecke" gewesen, die der Promoter auf Bitten von FIA und Formel 1 vor dem diesjährigen Rennen überprüfen sollte. Dabei ging es laut Whitaker vor allem um die Sicht: "Die Geschwindigkeit der Strecke ist so hoch, dass die Fahrer sehr schnell auf langsamere Autos auffahren."

"Ich denke, das Hauptproblem war nicht so sehr das Rennen, sondern eher das Qualifying, wo die Autos zurücksetzen, um eine gute Runde zu erwischen. Die FIA kann natürlich etwas dagegen tun, denn in der Fahrerbesprechung können mahnen, in bestimmten Kurven oder bestimmten Bereichen nicht langsamer zu fahren."

"Aber in erster Linie war es für uns als Veranstalter und die Organisatoren der Strecke besser, zu schauen, was wir tun können", betont der Streckenchef und hofft, dass die Fahrer weniger zu beanstanden haben, wenn sie zum zweiten Mal in Dschidda gastieren.

