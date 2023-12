Stroll: Habe trotz schwieriger Saison nie an mir selbst gezweifelt

Lance Stroll sagt, dass er trotz einer schwierigen Formel-1-Saison 2023 nie an sich selbst gezweifelt habe. Der Kanadier wurde von seinem Aston-Martin-Teamkollegen Fernando Alonso klar geschlagen: Während diese acht Podiumsplätze einfuhr, war Strolls bestes Ergebnis ein vierter Platz in Australien.

Er hatte den größten Teil des Jahres damit zu kämpfen, mit dem AMR23 zurechtzukommen, beendete die Saison aber auf einem Hoch - mit soliden fünften Plätzen in Brasilien und Las Vegas. Diese späten Ergebnisse seien darauf zurückzuführen, dass er sich nach einigen Änderungen am Auto wohler fühlte.

"Ich wusste, wenn ich das Gefühl habe, dass die Plattform unter mir gut funktioniert und ich das Auto frei fahren kann, ohne mich mit Dingen herumschlagen zu müssen, die mich am Auto stören, dann werde ich auf einem guten Niveau sein und das Beste aus mir herausholen", betont der Aston-Martin-Pilot.

"Einige Monate lang, nachdem wir Änderungen vorgenommen hatten, gab es Wochenenden, an denen ich mich im Auto einfach nicht so frei fühlte, um mein Bestes geben zu können. Weil es sich einfach nicht so verhielt, wie ich es wollte."

"Und wenn man auf diesem Niveau solche Probleme hat, wenn sich das Auto einfach nicht so verhält, wie man es sich wünscht, und es nicht mit dem eigenen Fahrstil übereinstimmt, dann wird es nicht funktionieren", erklärt Stroll seine Probleme.

Stroll spricht von vielen verpassten Chancen

Doch gerade in solchen Momenten dürfe man nicht an sich selbst zweifeln: "Man muss einfach wissen, dass es gut läuft, wenn das Auto da ist und sich so verhält, wie man es will. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es naturgemäß schwieriger."

Der Kanadier, seit 2017 in der Königsklasse, weiß: "Das ist die Formel 1. Die Fahrer sind alle auf einem sehr hohen Niveau. Man kann niemals konkurrenzfähig sein, wenn man sich nicht wohl und sicher im Auto fühlt und einfach nur frei fahren kann und alles funktioniert. Ich denke, das ist meine Wahrnehmung davon."

Strolls Saison war auch von technischen Problemen geprägt, die ihn im Training häufig wertvolle Zeit kosteten und manchmal auch seine Rennen beeinträchtigten. "Ja, es war eine Saison mit viel Pech, mit vielen verpassten Chancen", sagt er. "Ich benutze nicht gerne das Wort Pech, aber ich denke, verpasste Chancen."

"Aber wenn ich an die Ausfälle denke, ist es auch Pech. Wir hatten Rennen wie in Saudi-Arabien, wo wir auf Platz vier lagen und es ein Motorproblem gab. Im Quali von Monaco trafen wir auf Trümmerteile. Das Auto wurde in Q2 beschädigt und wir mussten aus dem Mittelfeld starten. Da verliert man sein Wochenende."

"Ich denke auch zurück an Orte wie Suzuka, wo wir ein gutes Rennen fuhren und der Heckflügel versagte. Oder an Zandvoort, wo wir auf der Strecke statt zu stoppen, als der Regen einsetzte. Das war eine falsche Entscheidung", erinnert sich Stroll.

Sich von Rückschlägen nicht einbremsen lassen

"Wir waren in einer guten Position, um dort viele Punkte zu holen. Aber das ist Teil der Saison. Manchmal läuft es sehr gut für dich. Und manchmal läuft es nicht so, wie man will."

"Aber ich denke, solange man versucht, einfach präsent zu bleiben und sich auf ein Wochenende nach dem anderen zu konzentrieren, können sich all diese Dinge, die irgendwie schiefgehen, im nächsten Rennen sehr schnell ändern, und alles wird gut."

"Aber wenn man nicht ganz präsent ist und sich mit der Vergangenheit beschäftigt, mit allem, was passiert ist, verpasst man manchmal die Chancen, die sich beim nächsten Mal bieten. Das ist nicht gut. Ich denke, es geht wirklich darum, präsent zu sein."

"Man muss ein Rennen nach dem anderen nehmen - und akzeptieren, dass es manchmal eine Achterbahnfahrt sein kann. Es läuft nicht immer glatt, es ist nicht immer eine gerade Linie. Ich schätze, so ist der Rennsport in gewisser Weise", sagt Stroll.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.