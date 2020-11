Stroll nach Platz neun richtig frustriert: Graining-Problem "fürchterlich"

Wie gewonnen, so zerronnen: Während sich Teamkollege Sergio Perez zumindest noch über den zweiten Platz freuen konnte, herrschte bei Lance Stroll nach Platz neun im Grand Prix der Türkei Frust. Der Kanadier hatte die erste Rennhälfte von der Pole-Position weg bestimmt, doch in der zweiten Rennhälfte ging bei ihm gar nichts mehr.

"Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich verstehe es nicht", ärgert er sich. Stroll hatte auf Regenreifen zeitweise einen Vorsprung von zehn Sekunden herausgefahren, doch als er auf die Intermediates gewechselt war, verlor er mit der Zeit stark an Boden. "Wir hatten so viel Graining auf dem ersten Satz Intermediates, dass wir entschieden haben, noch einmal an die Box zu kommen."

"Wir haben pro Runde mehrere Sekunden verloren", wundert er sich. Der Vorsprung auf Perez war schnell weg, genau wie der Vorsprung auf Lewis Hamilton, der innerhalb von drei Runden acht Sekunden gutmachte. "Ich weiß nicht, wo das Graining herkam. Es war einfach plötzlich da."

Doch als sich Stroll nach 36 Runden erneut einen Satz frische Intermediates abholte, hatte er das gleiche Problem: Sofort setzte Graining ein. "Enorm. Ich hatte überhaupt keine Pace", sagt er. "Das müssen wir uns anschauen, denn das war ziemlich fürchterlich."

Auf Platz vier kam Stroll wieder auf die Strecke, knapp 20 Sekunden hinter Perez. Schnell wurde er aber von der Konkurrenz geschluckt: Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Alexander Albon und Lando Norris gingen alle an ihm vorbei und ließen ihn bis auf Rang neun nach hinten rutschen.

Sein Rückstand im Ziel: Eine Minute und zwölf Sekunden. Das bedeutet, dass Stroll in den 22 Runden nach seinem Boxenstopp rund 53 Sekunden auf Lewis Hamilton und dessen alte Intermediates verloren hat - also pro Runde 2,4 Sekunden. Selbst auf Teamkollege Perez verlor er im Durchschnitt eine Sekunde - und auch der Mexikaner war auf den alten Reifen draußen geblieben.

"Es ist einfach frustrierend, dass du das Rennen mit zehn Sekunden Vorsprung anführst und dann plötzlich nur Neunter wirst. Ich verstehe nicht, wie das passieren kann", hadert er. "Ich mein, klar, es ist Graining, aber wir müssen schauen, wieso es mich so viel härter getroffen hat als das andere Auto. Ich weiß nicht wieso."

