Superlizenz-Anpassung: Geht es gar nicht um Antonelli, sondern um Red Bull?

Die FIA-Änderung der Superlizenz-Regeln, die es 17-Jährigen erlaubt, in die Formel 1 einzusteigen, hat nichts mit Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli zu tun und könnte sogar Red Bull zugute kommen, wie Motorsport-Total.com erfahren hat.

Anfang des Monats aktualisierte der Weltverband den Anhang L seines Internationalen Sportgesetzes mit einer Klausel, die besagt, dass bestimmten 17-jährigen Fahrern eine Sondergenehmigung zum Erwerb einer Superlizenz erteilt werden kann.

Die FIA erklärte, diese Änderung bedeute, dass solche Fahrer nach ihrem "alleinigen Ermessen" in der Formel 1 fahren könnten, bevor sie die in den Superlizenzregeln festgelegte Altersgrenze von 18 Jahren erreicht haben, nachdem Max Verstappen 2015 im Alter von 17 Jahren in die Königsklasse aufgestiegen war.

Mercedes-Plan: Antonelli zu Williams kein Thema mehr?

Der Schritt wurde weithin als Reaktion auf den Wunsch von Mercedes interpretiert, dass Antonelli - der voraussichtlich 2025 für die Silberpfeile an den Start gehen wird - sein Formel-1-Debüt im Jahr 2024 geben soll, bevor er im August 18 Jahre alt wird und sich nach den bestehenden Regeln automatisch für eine Superlizenz qualifiziert.

Der Gedanke hinter einem solchen Schritt wäre, dass Antonelli erste Formel-1-Erfahrungen in einem Team weiter hinten in der Startaufstellung sammeln könnte. Es wird davon ausgegangen, dass das Mercedes-Kundenteam Williams eine Ausnahmeregelung für Antonelli beantragt hat, damit er sein Formel-1-Debüt beim britischen Team geben kann.

Verwirrend an der Regeländerung durch die FIA ist jedoch, dass man davon ausgeht, dass Mercedes den oben genannten Plan verworfen hat und dass eine Fehlkommunikation zwischen Teamchef Toto Wolff und seinem Williams-Kollegen James Vowles dazu geführt hatte, dass die Ausnahmegenehmigung für Antonelli für das Rennen im Mai in Miami beantragt wurde.

Nun hat sich jedoch herausgestellt, dass der ursprüngliche Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zwar der Auslöser für die Regeländerung war, die FIA jedoch entschied, dass das Alterselement der Superlizenzbestimmungen in jedem Fall einer eingehenderen Prüfung bedürfe - in Zusammenarbeit mit den Formel-1-Teams.

Arvid Lindblad: Weg frei für FT1-Einsätze noch 2024?

Nachdem die Angelegenheit in der regulären Sitzung der Formel-1-Teammanager erörtert worden war, lassen Quellen von Motorsport-Total.com vermuten, dass die FIA-Offiziellen nach der Entscheidung, die Aktualisierung des ISC-Anhangs L umzusetzen, die Zeit seit dem Rennen in Miami brauchten, um die Führungsstruktur des Dachverbandes zu durchlaufen.

Dies bedeutete, dass die Änderung von der FIA-Arbeitsgruppe für Superlizenzen an das Sicherheitskomitee weitergeleitet wurde, bevor der World Motor Sport Council die Änderung der Regel genehmigte.

In einer FIA-Erklärung, die Motorsport-Total.com vorliegt, heißt es dazu: "Nach alleinigem Ermessen der FIA kann einem Fahrer, der in letzter Zeit durchgängig herausragende Fähigkeiten und Reife in Einsitzer-Formelwagen-Wettbewerben bewiesen hat, eine Superlizenz im Alter von 17 Jahren erteilt werden. Die Änderung folgte einem ordnungsgemäßen Verfahren und wurde von der Sicherheitskommission und dem WMSC ratifiziert."

Dies würde Red Bull Auftrieb geben, da man davon ausgeht, dass Lindblad von Motorsportberater Helmut Marko als einer der Besten des Nachwuchsprogramms eingestuft wird. Jede Chance, dass Lindblad eine Superlizenz selbst für FT1-Sitzungen erhält, würde jedoch immer noch die Genehmigung der FIA im Rahmen des Ermessensspielraums der ISC-Änderung erfordern.

Lindblad steht aktuell an Rang fünf der Fahrerwertung der Formel 3 mit 28 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Gabriele Mini. Der Brite ist seit 2021 Teil des Red-Bull-Juniorprogramms und wurde im Vorjahr Dritter in der italienischen Formel-4-Meisterschaft.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.