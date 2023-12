Das müssen die Formel-1-Fahrer für ihre Superlizenz 2024 zahlen

Max Verstappens Gewinn seiner dritten Formel-1-Weltmeisterschaft hat einen hohen Preis, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Berichten zufolge muss der Red-Bull-Pilot über 1,2 Millionen Euro zahlen, um die Superlizenz zu erhalten, die er benötigt, um nächstes Jahr wieder antreten zu können.

Der Weltmeister hat 19 der 22 Rennen im Jahr 2023 gewonnen. Da die Lizenzkosten für jeden Punkt, den ein Fahrer erzielt, steigen, macht die FIA eine hohe Gebühr geltend.

Zum Glück für Verstappen wird die saftige Summe für das nächste Jahr jedoch nicht von ihm selbst bezahlt, wie er bereits verraten hat: "Das Team zahlt das, glücklicherweise."

Gegenüber dem niederländischen Fernsehsender Viaplay äußerte er aber auch Kritik: "Ich denke, dass es da ein normales Verhältnis geben sollte. Aber solche Dinge werden irgendwann einmal festgelegt, und ich glaube nicht, dass irgendjemand damit gerechnet hat, dass es am Ende so viele Punkte sein würden."

Verstappen beendete die Formel-1-Saison 2023 mit 575 Punkten. Das ist die höchste Punktzahl, die ein Fahrer jemals innerhalb einer Saison erreicht hat. Die horrenden Kosten, die diese Dominanz zur Folge hat, bezeichnet der Niederländer als "absurd".

"Ich finde es nicht richtig, dass wir so viel bezahlen müssen", so der 26-Jährige. "Das ist in anderen Sportarten auch nicht der Fall. Und es gibt immer mehr Rennen."

Zum Glück für Red Bull fallen die Fahrergehälter und -gebühren nicht unter die Budgetobergrenze, die sicherstellt, dass die Teams ihre Ausgaben begrenzen müssen.

Auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner meint: "Es ist ein Luxusproblem, das wir haben, weil wir so viele Punkte erzielt haben. Zum Glück liegt es außerhalb der Budgetgrenze. Aber ja, es ist ein großer Scheck, den wir an die FIA schreiben müssen."

Red Bull ist das einzige Team, das bisher öffentlich bestätigt hat, dass es für die Superlizenzgebühr von Verstappen aufkommen wird. Es ist nicht bekannt, ob sein Teamkollege Sergio Perez oder andere Fahrer ihre Gebühren selbst zahlen müssen.

Was ist eine Superlizenz?

Eine FIA-Superlizenz ist die höchste Lizenz, die es gibt, und wird von jedem Fahrer verlangt, der in der Formel 1 antreten möchte. Die Lizenz wird den Fahrern vom Dachverband der Formel 1, der FIA, ausgestellt. Eingeführt wurde sie in den 1990er Jahren.

2015, nach Verstappens Debüt im selben Jahr, wurde zudem ein Mindestalter beschlossen. Verstappen war 17 Jahre und 166 Tage alt, als er in die Formel 1 aufstieg. Die FIA fügte daraufhin die Regel der Volljährigkeit hinzu, um potenziell unsichere und unerfahrene Fahrer von der Teilnahme abzuhalten.

Wie erhält man eine Superlizenz?

Um eine Superlizenz zu erhalten, müssen die Fahrer eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind, wenn sie zum ersten Mal in der Formel 1 antreten, einen gültigen Führerschein besitzen und einen FIA-Theorietest zu den Sportvorschriften der Formel 1 bestehen.

Diejenigen, die in den drei vorangegangenen Saisons eine Superlizenz besessen haben, können immer noch eine neue beantragen, wenn sie eine Rückkehr in die Formel 1 planen.

Das bedeutet, dass Fahrer wie Nyck De Vries, der in der ersten Hälfte der Saison 2023 von AlphaTauri gegen Daniel Ricciardo ausgetauscht wurde, ihre Superlizenz erneut beantragen und in den nächsten Jahren in die Formel 1 zurückkehren könnten.

Wie viel kostet eine Superlizenz?

Die obligatorische Superlizenzgebühr besteht Berichten zufolge aus einem Grundbetrag von 10.400 Euri, den jeder Fahrer zahlen muss, um sicherzustellen, dass er in der folgenden Saison antreten kann. Hinzu kommt eine Gebühr von 2.100 Euro für jeden in der abgelaufenen Saison erzielten Meisterschaftspunkt.

Wie viel muss Verstappen 2024 zahlen?

Verstappen hat in der Saison 2023 575 Punkte geholt, was mit erheblichen Zusatzkosten für seine Superlizenz verbunden ist: Jeder erzielte Punkt kostet den Fahrer zusätzlich 2.100 Euro. Im Jahr 2023 liegt Verstappens Lizenzgebühr also bei 1.217.900 Euro.

Wie viel müssen die anderen Fahrer 2024 zahlen?

