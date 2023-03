Susie Wolff zum Managing Director der F1-Academy für Frauen ernannt

Audio-Player laden

Susie Wolff ist zur Direktorin der neuen Frauenrennserie F1-Academy ernannt worden. Die ehemalige Formel-1-Testfahrerin für Williams war zuletzt CEO beim Formel-E-Rennstall Venturi, trat vor Beginn der Saison 2022/23 aber zurück.

In ihrer neuen Funktion als Managing Director der F1-Academy, die beim Grand Prix von Abu Dhabi 2022 ins Leben gerufen wurde, wird Wolff an den Formel-1-CEO Stefano Domenicali und Bruno Michel, FIA-Serienchef der Formeln 2 und 3, berichten.

In der Ankündigung ihrer Ernennung heißt es, dass Wolff "für die Entwicklung weiblicher Motorsporttalente verantwortlich sein wird, mit dem Schwerpunkt, einen erfolgreichen Weg in höhere Kategorien der Formel-1-Pyramide zu ebnen".

Wolff selbst betont: "Die F1-Academy bietet die Möglichkeit, einen echten Wandel in unserer Branche herbeizuführen, indem wir die bestmögliche Struktur schaffen, um weibliche Talente auf ihrem Weg in die höchsten Ebenen des Motorsports zu finden und zu fördern, sowohl auf als auch neben der Rennstrecke."

"Es gibt noch viel zu tun, aber es gibt auch eine klare Entschlossenheit, es richtig zu machen. Dabei glaube ich, dass die F1-Academy nicht nur für den Rennsport stehen kann."

"Sie kann Frauen auf der ganzen Welt dazu inspirieren, ihren Träumen zu folgen und zu erkennen, dass es mit Talent, Leidenschaft und Entschlossenheit keine Grenzen dafür gibt, was sie erreichen können", sagt die ehemalige DTM-Fahrerin.

"Dies ist auch der Beginn eines wichtigen neuen Kapitels in meiner Karriere, in dem ich meine bisherigen Erfahrungen mit meiner Leidenschaft für Vielfalt und Empowerment verbinde. Ich möchte Stefano dafür danken, dass er mir eine Aufgabe anvertraut hat, die mir persönlich ebenso viel bedeutet wie beruflich."

Die erste Saison der F1-Academy wird sieben Veranstaltungen umfassen. Sie beginnt am 28. und 29. April auf dem Red Bull Ring in Österreich und endet mit einem Auftritt im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix der USA Ende Oktober in Austin.

Domenicali kommentiert Wolffs Verpflichtung mit den Worten: "Es ist eine fantastische Nachricht, dass Susie Wolff der F1-Academy als Managing Director beitreten wird."

"Susie ist eine unglaubliche Person, die versteht, was es braucht, um die höchsten Ebenen des Motorsports zu erreichen, sowohl als Fahrerin als auch als Teamchefin. Sie verfügt über Erfahrungen und Wissen aus erster Hand, die für uns alle und die aufstrebenden Fahrerinnen von großem Nutzen sein werden."

"Wir sind bestrebt, die Möglichkeiten in unserem Sport zu maximieren, damit jeder sein wahres Potenzial ausschöpfen und seine Träume verwirklichen kann, und wir glauben, dass die F1-Academy ein sehr wichtiger Teil unserer Pläne ist, einen vielfältigeren und integrativeren Sport zu schaffen", so Domenicali.

Wollf ist auch Gründerin der Initiative "Dare To Be Different", einem Programm zur Förderung der Teilnahme von Frauen am Motorsport. Seitdem war sie Hauptrednerin bei großen Konferenzen wie dem Pendulum Summit 2023 in Dublin.

Mit Bildmaterial von F1.