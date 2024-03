Suzuka-Training: Zwei Japaner fahren bei Racing Bulls, Ricciardo pausiert

Im ersten Freien Training zum Japan-Grand-Prix 2024 in Suzuka setzt Formel-1-Team Racing Bulls auf eine rein japanische Fahrerpaarung: Neben Stammfahrer Yuki Tsunoda sitzt dann auch Red-Bull-Junior Ayumu Iwasa im VCARB 01 und gibt sein Debüt an einem Formel-1-Rennwochenende.

"Ich freue mich über die Chance, in meinem Heimatland erstmals an einem offiziellen Training teilnehmen zu können", sagt Iwasa, der bereits 2023 an den Young-Driver-Tests in Abu Dhabi beteiligt war. Nun will er "den ersten Schritt auf dem Weg zu meinem großen Traum" gehen. Und dieser Traum ist "Rennen zu gewinnen und für viele Jahre in Folge Formel-1-Weltmeister zu werden", so Iwasa.

Aktuell ist Iwasa in der japanischen Super Formula unterwegs und unterstützt parallel das Formel-1-Team Racing Bulls als Test- und Entwicklungsfahrer im Simulator. Teamchef Laurent Mekies lobt dessen "wertvolle Arbeit", die auch Simulator-Einsätze am Rennwochenende beinhaltet, also ähnlich wie bei Mick Schumacher und Mercedes.

"Dass er jetzt im echten Auto Platz nehmen kann, wird ihm bei seiner weiteren Entwicklung helfen", meint Mekies. "Ayumu und unsere Ingenieure kriegen so auch nützliche Informationen dazu, wie gut Simulator und echte Rennstrecke korrelieren."

Iwasa der erste "Freitagsfahrer" in der Saison 2024

Um Iwasa den Einsatz in Suzuka zu ermöglichen, muss Stammfahrer Daniel Ricciardo das erste Freie Training auslassen. Das ist jedoch nicht als Reaktion auf den laut Red Bull schwachen Saisonstart des mehrmaligen Formel-1-Siegers zu verstehen. Vielmehr wollen Racing Bulls und Motorenpartner Honda den Werbeeffekt beim Heimrennen nutzen und zwei japanische Fahrer im Training antreten lassen.

Damit steht das Team in der Formel-1-Saison 2024 auf der Poleposition, was den Einsatz eines "Freitagsfahrers" angeht: Per Reglement muss jedes Team zwei Freitagstrainings an Nachwuchsfahrer abtreten. Jeder Stammfahrer setzt also einmal verpflichtend aus. Und Iwasa ist der erste junge Fahrer, der in diesem Jahr seine Chance bekommt. (Zur Übersicht der Formel-1-Freitagsfahrer 2024.)

Bislang hat außer Racing Bulls einzig Haas seine Pläne für Freitagstrainings angekündigt, und Haas wird die Vorgabe des Reglements sogar übererfüllen: Ferrari-Junior Oliver Bearman soll in der Saison 2024 insgesamt sechsmal für das US-Team im Auto sitzen , erstmals beim Grand Prix in Imola in wenigen Wochen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.