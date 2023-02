Szafnauer erklärt: So wird Alpine Sophia Flörsch unterstützen

Audio-Player laden

Bei der Präsentation des neuen A523 sorgte Alpine in dieser Woche für eine echte Überraschung: Das Formel-1-Team bestätigten Sophia Flörsch als neues Mitglied der Alpine Academy. Damit wird die deutsche Formel-3-Pilotin offiziell ins Nachwuchsprogramm des französischen Rennstalls aufgenommen.

Wie genau die Unterstützung von Flörsch durch Alpine aussehen wird, präzisiert Formel-1-Teamchef Otmar Szafnauer. "Wir werden ihr mit jeder Technologie helfen, mit der wir ihr helfen können. Wir werden ihr auch mit unserem Programm für Human Performance helfen. Und in jedem anderen Bereich", sagt er.

"Sie kann unseren Simulator fahren. Wir haben auch alte Autos im Einsatz. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Ingenieuren, die sich mit dem Rennsport auskennen. Wir werden ihr also helfen, so gut wir können", erklärt Szafnauer weiter.

Flörsch ist eine von mehreren Nachwuchsfahrerinnen, die Alpine im Rahmen seiner 2022 ins Leben gerufenen Initiative Rac(H)er unterstützt. Damit will die Marke ihren Frauenanteil deutlich erhöhen und die Zahl der Fahrerinnen, die das unternehmenseigene Akademie-Entwicklungsprogramm durchlaufen, steigern.

Mit Blick auf diese Formel-3-Saison, in der Flörsch für das deutsche Team PHM antreten wird, sagt Szafnauer: "Wir werden sehen, wie sie sich dieses Jahr schlägt. Sie wird gegen die Jungs in einer sehr wettbewerbsfähigen Formel antreten. Die Formel 3 ist nicht einfach. Also werden wir ihr helfen, etwas zu erreichen."

Bereits 2020 ging Flörsch in der Formel 3 an den Start, damals mit Campos Racing, blieb jedoch ohne Punkte. Danach war sie in der DTM und in Langstrecken-Meisterschaften aktiv. In dieser Saison gibt die 22-Jährige also ihr Comeback im Formelsport.

