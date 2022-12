Szafnauer: Ocon hätte den Spitznamen Verteidigungsminister verdient

Audio-Player laden

Mit 92 Punkten sammelte Esteban Ocon in der Formel-1-Saison 2022 so viele Punkte wie noch nie und hatte entscheidenden Anteil daran, dass Alpine den vierten Platz in der Kontrukteurswertung belegte und McLaren schlagen konnte.

Obwohl Ocon im Verlauf des Jahres keinen Podiumsplatz erreichte, betont er, es sei seine bisher beste Saison in der Formel 1 gewesen, was sich in seiner Punktzahl widerspiegelt.

Auch Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer attestiert Ocon im Rückblick auf 2022 "einige fabelhafte Rennen" und hebt vor allem seine Qualitäten beim Verteidigen hervor. "Es gab Momente, in denen wir dachten: 'Oh nein, die Leistung ist nicht da', und dann hat er es herausgeholt. Das war wirklich gut", so Szafnauer.

Suzuka steche für ihn aber heraus: "Das war unglaublich! Lewis saß ihm die ganze Zeit im Nacken, und er hatte das schnellere Auto. Ich meine, schauen Sie nur, wo Mercedes die Meisterschaft beendet hat. Und er hielt ihn auf. Brillant."

Ocon gelang es, Hamilton für die Dauer des durch Regen verkürzten Grand Prix von Japan hinter sich zu halten und den siebenfachen Weltmeister auf den fünften Platz zu verweisen.

Hamilton war zwar in der Lage, Ocon in der Haarnadelkurve und auf der Geraden zwischen Spoon und 130R unter Druck setzen. Doch der Alpine-Pilot ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und positionierte sein Auto perfekt, um vorne zu bleiben.

Angesichts solcher Leistungen scherzte Szafnauer, dass man Ocon einen Spitznamen wie Sergio Perez geben sollte. Der Red-Bull-Pilot war für seine gelungene Verteidigung gegenüber Hamilton beim Saisonfinale in Abu Dhabi im vergangenen Jahr als mexikanischer Verteidigungsminister tituliert worden.

"Ich weiß, dass der Spitzname von 'Checo' Verteidigungsminister ist, aber vielleicht sollten wir das ändern. Was heißt Verteidigungsminister in Frankreich? Lasst es uns herausfinden und ihm diesen Spitznamen geben", legte der Alpine-Teamchef nahe.

Beim Saisonabschluss in Abu Dhabi erzählte Szafnauer Ocon übrigens von seiner Idee mit dem Spitznamen, den er ins Französische mit "Ministre de la Defense" übersetzte.

