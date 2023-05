Szafnauer reagiert auf Rossi-Kritik: "Übt keinen weiteren Druck auf uns aus"

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer besteht darauf, dass die Kritik, seine Formel-1-Mannschaft sei in diesem Jahr manchmal "amateurhaft" gewesen, keinen zusätzlichen Druck aufbaut. Alpine-CEO Laurent Rossi hatte sich zuletzt lautstark über die mangelnden Ergebnisse des Teams in diesem Jahr beschwert.

So zeigte er sich alles andere als beeindruckt von der dreifachen Strafe, die Esteban Ocon in Bahrain kassierte, sowie von den Problemen, die das Baku-Wochenende beeinträchtigten.

"Der erste Grand Prix hat mir nicht gefallen, denn es gab viel - es tut mir leid, dass ich das sage - Dilettantismus, der zu einem Ergebnis führte, das nicht in Ordnung war. Es war mittelmäßig, schlecht. Und das Rennen in Baku war dem in Bahrain sehr ähnlich. Das ist nicht akzeptabel", so das Urteil des Alpine-CEO.

Trotz der bemerkenswerten Äußerungen, die am Rande des Miami-Grand-Prix für Aufsehen sorgten, beharrt Szafnauer darauf, dass solche Kritiken absolut nichts an der Entschlossenheit innerhalb des Teams ändern, es besser zu machen.

"Wenn wir so etwas auf dem Papier lesen, übt das keinen weiteren Druck auf uns aus", betont der Teamchef. "Jeder will hier gut abschneiden. Wir haben sehr viel Erfahrung, Techniker und Ingenieure auf höchstem Niveau, und wir setzen uns selbst unter Druck. Also müssen wir es einfach in Ordnung bringen."

Szafnauer: "Kein reibungsloser Saisonstart"

Dass Alpine in dieser Saison bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, sei ihm und seinem Team auch ohne Rossis jüngste Bemerkungen klar, sagt Szafnauer weiter.

"Wir haben in Baku unterdurchschnittlich abgeschnitten. In Australien gerieten die Fahrer aneinander, und beim ersten Rennen hatten wir eine Unzahl von Strafen, angefangen mit Esteban, der nicht richtig auf seinem Startplatz stand", rekapituliert er.

"Es war kein reibungsloser Start in die Saison, und vielleicht hat er (Rossi; Anm. d. R.) sich deshalb so geäußert. Aber ich muss seine Kommentare erst noch genau lesen."

Warum sich der Apline-CEO so öffentlich und drastisch geäußert hat, konnte Szafnauer in Miami noch nicht direkt beantworten. "Ich habe keine Ahnung und Sie müssen ihn fragen. Ich werde ihn jedenfalls fragen. An diesem Wochenende war so viel los, dass ich noch keine Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen."

Kann Alpine aus seinen Fehlern lernen?

Die Priorität für das Team besteht laut Teamchef jetzt darin, aus allem, was in diesem Jahr schiefgelaufen ist, zu lernen und Änderungen an den Abläufen und der Infrastruktur vorzunehmen, damit sich die Fehler und Probleme nicht wiederholen.

"Alles, was wir tun können, wenn wir Probleme wie in Baku haben, ist, die Ursache zu finden und zu verstehen, warum es passiert ist, und sicherzustellen, dass wir entweder den Prozess oder die Leute so umzustellen, dass es nicht wieder passiert."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.