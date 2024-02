Takuma Sato bekommt Rolle bei Formel-1-Hersteller Honda

Der frühere Formel-1-Fahrer Takuma Sato hat eine Rolle bei Motorenhersteller Honda bekommen und wird dort als leitender Berater der Motorsportabteilung Honda Racing Corporation (HRC) tätig sein. Die Japaner werden 2026 als Partner von Aston Martin wieder werksseitig in die Formel 1 einsteigen.

Sato ist bereits über die Honda Racing School (HRS) intensiv in das Nachwuchsprogramm des Herstellers eingebunden und soll dies auch weiterhin bleiben.

Nach Angaben von Honda wird Sato "Rat und Unterstützung bei der Formulierung von Fahrerentwicklungsstrategien und -programmen, die Honda innerhalb und außerhalb Japans verfolgen wird, sowie bei den Plänen für Rennteilnahmen und der operativen Struktur für die Rennaktivitäten bieten."

Gleichzeitig soll er auch eine Marketingrolle einnehmen, da HRC "Satos Erfahrung und Wissen als Weltklasse-Rennfahrer nutzen und sich bemühen wird, das HRC-Markenimage weiter zu verbessern."

"Ich bin sehr stolz darauf, zum HRC Executive Advisor ernannt zu werden", sagt Sato. "Das repräsentiert meine Verbundenheit mit Honda, die mich seit so vielen Jahren bei der Verwirklichung meiner Träume unterstützt haben und Hand in Hand so weit gekommen sind."

"Ich werde nicht nur die Fähigkeiten und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, an künftige Generationen weitergeben, sondern auch weiterhin ein Herausforderer sein und zusammen mit Honda/HRC neue Herausforderungen annehmen, ohne den Geist von 'No attack, no chance' zu verlieren."

Sato feierte sein Debüt beim Jordan-Team, das über viele Umwege ausgerechnet das Team geworden ist, mit dem der Hersteller 2026 wieder zusammenfinden wird: Aston Martin. Bis 2008 fuhr er mit BAR und Super Aguri immer für Honda-unterstützte Teams und kam dabei einmal auf das Podest.

Anschließend wechselte er in die IndyCar-Serie, wo er 2017 und 2020 das prestigeträchtige Indy500 gewann. Auch 2024 wird er mit RLL am Ovalklassiker teilnehmen.

"Als Leiter der HRS hat Herr Sato bereits einen großen Beitrag zu unseren Bemühungen geleistet, junge Rennfahrer zu entwickeln, aber nun wird er sein Engagement als leitender Berater von HRC ausweiten", sagt HRC-Präsident Koji Watanabe.

"Wir fühlen uns sehr ermutigt, dass er die Honda-Motorsport-Aktivitäten auf vielfältigere Weise unterstützen wird. Wir glauben, dass die Menschen sich zu Takuma Sato nicht nur wegen seines fahrerischen Könnens hingezogen fühlen, sondern auch, weil er einen starken Glauben bewiesen hat und immer wieder Herausforderungen annimmt, um zu gewinnen."

"Wir loben seine mutige Herausforderung, dieses Jahr wieder beim Indy 500 anzutreten, und hoffen aufrichtig, dass er den besonderen Meilenstein erreichen wird, das Indy 500 zum dritten Mal zu gewinnen. Gemeinsam mit den Fans wird HRC/Honda ihn von ganzem Herzen anfeuern", so Watanabe.

Mit Bildmaterial von Honda.