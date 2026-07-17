Teamchef Komatsu gibt zu: Haas ist immer noch unterfinanziert

Haas-Teamchef Ayao Komatsu hat ungewöhnlich offen über die aktuelle Situation seines Teams gesprochen. Obwohl der US-Rennstall in den vergangenen Jahren regelmäßig mit deutlich größeren Konkurrenten mithalten konnte, sieht der Japaner die Grenzen des Teams inzwischen klar erreicht.

Vor allem im Entwicklungsrennen der Formel 1 fehlt Haas nach eigener Aussage das nötige Budget, um das vorhandene Potenzial vollständig auszuschöpfen. Im Interview mit Sky UK erklärte Komatsu, dass Haas aktuell bei der Weiterentwicklung des Autos ins Hintertreffen geraten sei. Gleichzeitig stellte er aber klar, dass dies keineswegs an der Arbeit der Mitarbeiter liege.

"Im Moment fallen wir im Entwicklungsrennen zurück. Aber wenn man unsere Teamgröße und unsere Ressourcen betrachtet, machen unsere Leute einen wirklich, wirklich guten Job", sagt Komatsu. "Ich muss ihnen einfach ein besseres Umfeld bieten."

Der Teamchef lobt insbesondere den Einsatz und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. "Ich kann den Einsatz und den Teamgeist wirklich überhaupt nicht kritisieren. Heute Morgen hatten wir eine sehr wichtige Session mit vielen Testpunkten. Die Abläufe waren wirklich gut und hoffentlich gibt uns das die richtige Richtung für die kommenden Schritte."

Geld bleibt der entscheidende Faktor

Sky-Experte Martin Brundle hakte anschließend nach, ob tatsächlich fehlende finanzielle Mittel oder vielmehr die geringe Teamgröße das Hauptproblem seien. Komatsus Antwort fiel eindeutig aus.

"Das hängt alles zusammen. Geld verschafft dir Ressourcen", erklärt der Haas-Teamchef. "Wir erreichen das Budgetlimit nicht. Das ist an sich keine gute Sache."

Während die Spitzenteams seit Einführung der Budgetobergrenze jedes Jahr an der erlaubten Ausgabengrenze operieren, kann Haas dieses Limit nach wie vor nicht ausschöpfen. Das bedeutet gleichzeitig, dass wichtige Investitionen ausbleiben müssen.

"Ich muss bessere Einnahmen generieren, damit wir überhaupt das Budgetlimit erreichen können. Dann können wir unseren Mitarbeitern ein besseres Umfeld bieten, mehr Leute einstellen, bessere Werkzeuge anschaffen - einfach alles verbessern."

Gerade deshalb ist Komatsu stolz darauf, was seine Mannschaft trotz der Einschränkungen erreicht. "Mit all den Einschränkungen, die wir haben, leisten unsere Leute wirklich großartige Arbeit."

Nur 400 Mitarbeiter - gegen Teams mit mehr als 1.400

Besonders deutlich wird der Größenunterschied beim Personal. Auf Brundles Nachfrage verrät Komatsu, dass Haas derzeit lediglich rund 400 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Vergleich: Einige der Werksteams verfügen inzwischen über Belegschaften von rund 1.400 Mitarbeitern.

Vor allem zu Beginn der aktuellen Saison habe das Team daher einmal mehr bewiesen, wie effizient gearbeitet werde. Komatsu verweist auf die enorme Herausforderung durch das neue Reglement. "Dieses Jahr ist die größte Regeländerung, die ich in meinen 23 Jahren in der Formel 1 erlebt habe - sowohl auf der Motoren- als auch auf der Chassis-Seite."

Umso beeindruckender sei es gewesen, dass Haas zum Saisonauftakt ein konkurrenzfähiges Auto auf die Strecke stellen konnte. "Dass wir ein Auto mit dieser Qualität und dieser Performance hinstellen konnten, war unglaublich."

Komatsu nimmt die Verantwortung auf sich

Bemerkenswert ist dabei, dass Komatsu die Verantwortung ausdrücklich nicht bei seinen Mitarbeitern sucht. "Darauf können alle stolz sein. Das Problem sind nicht die Mitarbeiter - das bin vielmehr ich."

Der Japaner sieht seine Aufgabe darin, die Voraussetzungen für den Erfolg zu schaffen. "Ich muss ein besseres Umfeld schaffen und den Leuten die Möglichkeiten geben, ihr Potenzial auszuschöpfen."

Entsprechend groß sei sein Respekt vor der täglichen Arbeit innerhalb des Teams. "Ich bin wirklich unglaublich stolz auf jeden Einzelnen in diesem Team."

Keine Platzierungsziele - Fokus auf die eigene Arbeit

Konkrete Saisonziele möchte Komatsu angesichts der aktuellen Situation bewusst nicht formulieren. Stattdessen konzentriert sich Haas ausschließlich auf die Faktoren, die das Team selbst beeinflussen kann. "Ich habe kein bestimmtes Ziel. Wir können uns nur auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können."

Der Teamchef weiß genau, wo die größte Baustelle liegt. "Ich weiß, dass unser Auto im Moment nicht schnell genug ist." Deshalb gehe es darum, in jeder einzelnen Session möglichst viele Erkenntnisse zu sammeln. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, so viele Antworten wie möglich finden und das Maximum aus Fahrern und Auto herausholen."

Welches Ergebnis am Ende dabei herauskomme, sei zunächst zweitrangig. "Welche Platzierung am Ende herauskommt, wird sich zeigen. Darauf konzentrieren wir uns im Moment nicht."

Brundle adelt den Haas-Teamchef

Zum Abschluss des Interviews überraschte Martin Brundle den Japaner mit einem außergewöhnlichen Kompliment. "Wenn ich ein Werksteam leiten würde, dann würde ich Sie als Teamchef haben wollen. Sind Sie verfügbar?"

Komatsu musste die Frage zunächst wiederholen lassen, bevor er mit einem Lächeln antwortete. "Nein." An einen Wechsel denkt der Haas-Teamchef offensichtlich überhaupt nicht. "Ich fühle mich diesem Team vollkommen verpflichtet."

Gerade weil er täglich erlebt, mit welchem Einsatz seine Mitarbeiter arbeiten, sieht er seine Zukunft weiterhin bei Haas. "Diese Leute arbeiten unglaublich hart. Gemeinsam als Team zu arbeiten, ist einfach großartig. Ich möchte diesen Leuten die bestmögliche Chance geben, damit sie zeigen können, wozu sie wirklich fähig sind."