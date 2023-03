Teamchef Vowles: Bei Williams gibt es jetzt wieder einen "Funken"

Audio-Player laden

James Vowles, der neue Teamchef des Williams-Formel-1-Teams sagt, dass nach den ersten Veränderungen, die das Team aus Grove in eine neue Richtung führen, wieder ein "Funke" im Team zu spüren ist.

Williams ist ein Team, das sich nach Jahren chronischer Unterinvestition in einer Übergangsphase befindet. Als Teil der Überarbeitung ernannte Eigentümer Dorilton Capital Vowles im Januar zum Nachfolger des scheidenden Teamchefs Jost Capito.

Vowles, ehemaliger Strategiechef von Mercedes, hat die wenig beneidenswerte Aufgabe, die Geschicke des Teams zu lenken. Williams belegte 2022 den letzten Platz in der Meisterschaft, zum vierten Mal in sechs Saisons, und ist seit 2018 jedes Jahr unter den letzten drei Plätzen gelandet.

Vowles: Sehen "Licht am Ende des Tunnels"

Aber nach seinen ersten Wochen am Ruder hat Vowles das Gefühl, dass das historische Grove-Team mit frischer Energie versorgt wurde: "Das beste Wort, das ich verwenden könnte, ist 'Funke'", sagt Vowles. "Es gibt einen Funken, und es ist faszinierend, das zu sehen. Die Schultern sind hochgezogen, die Köpfe sind hoch erhoben, und sie sehen, wohin wir gehen und wie wir uns vorwärts bewegen."

"Es ist ein Team, das eindeutig einen sehr schwierigen Winter und auch schon davor einige schwierige Jahre hinter sich hat. Aber sie können das Licht am Ende des Tunnels sehen und die Richtung, in die wir gehen."

Mit Capito verließen auch der technische Direktor Francois-Xavier Demaison und der Leiter der Aerodynamik David Wheater Williams. Doch während diese technischen Schlüsselpositionen vorerst unbesetzt bleiben, erklärt Vowles bereits, dass er sich Zeit nehmen werde, um eine angemessene Struktur zu schaffen, die das Team langfristig voranbringt, auch wenn das bedeuten würde, dass er in diesem Jahr auf Fortschritte verzichten muss.

Vowles erklärt Einstellung des neuen COOs

Die erste große Maßnahme von Vowles war die Ernennung eines Chief Operating Officer, der Kanadier Frederic Brousseau, der die Planung und den Betrieb der Organisation leiten soll. Brousseau bringt umfangreiche Erfahrungen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie mit, denn er war mehr als 20 Jahre beim Triebwerkshersteller Pratt & Whitney Canada tätig, wo er bis zum Vizepräsidenten aufstieg.

Zu seiner ersten hochkarätigen Einstellung sagt Vowles: "Ein Formel-1-Auto besteht aus etwa 15.000 Teilen, die innerhalb weniger Wochen gebaut, produziert und zusammengefügt werden müssen. Um das richtig hinzubekommen, braucht man ein hohes Maß an Planung in der gesamten Organisation, und das ist genau das, was er mitbringt."

"Er hat das bei Pratt & Whitney gemacht, er war dort über 20 Jahre lang, er hat gute Erfahrungen und gute Kenntnisse darüber, wie man Tausende von Menschen - in unserem Fall Hunderte - in einem entscheidenden Moment im Clinch zusammenbringt.

In der Zwischenzeit setzt Vowles seine Suche nach technischen Talenten fort, wobei die derzeitigen Mitglieder der technischen Abteilungen des Teams einspringen, bis ein neuer technischer Direktor und ein Leiter der Aero-Abteilung gefunden sind.

"In Zukunft wird es eine technische Führung geben, für die ich im Moment viele Leute habe, die einen großartigen Job machen, aber wir müssen sie mit guter Erfahrung aus der Industrie ergänzen", räumt er ein.

