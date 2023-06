Teamchef Vowles: Williams "mit fehlendem Detail" am Auto

Als der Williams von Logan Sargeant im dritten Freien Training in Barcelona nach einem Unfall auf einen Lkw verladen wurde, staunten Beobachter nicht schlecht. Denn der zu sehende Unterboden beim Williams war überraschenderweise ziemlich simpel konstruiert. Kein Vergleich zu den komplexen Details an den in Monaco auf dem Kran zu sehenden Mercedes oder Red Bull.

Die Verwunderung über den Unterboden hat auch Williams neuer Teamchef James Vowles mitbekommen. Seine Rechtfertigung sieht wie folgt aus: "Ich denke, man sollte darauf hinweisen, dass die Bilder ein wenig trügerisch sind.

Im Gegensatz zu den anderen Fotos, die sich vielleicht mehr auf den vorderen Teil des Bodens und den mittleren Teil des Bodens konzentrieren, wo man im Rahmen des Reglements mehr Details hinzufügen kann, ist hier der Fokus auf den hinteren Diffusor gerichtet."

Unterboden ist das Herzstück der neuen Fahrzeug-Generation

Völlig herausreden aus der Kritik will sich der Teamboss aber nicht: "Alles in allem fehlt es uns im Vergleich zu unseren Konkurrenten eindeutig an Details. Aber um das zu erkennen, hätte man die Unterseite des Bodens nicht gebraucht - man kann es an den Rundenzeiten sehen."

Seit den Aerodynamik-Änderungen 2022 ist der Unterboden das Prunkstück jedes Boliden. Denn er ist maßgeblich für die bestmögliche Erzeugung des Ground-Effects. Vowles erklärt das genauer: "Das ist im Grunde ein Merkmal der Balance-Charakteristik und wie das Auto gleichzeitig Leistung und Abtrieb bietet. Und ein großer Teil davon wird durch den Unterboden erzeugt."

Der Williams "unten ohne" in Barcelona. Foto: Motorsport Images

"Aber wenn Du die Wissenschaft und den Grund dahinter sowie die Dynamik der Abläufe nicht verstehst, ist es nur eine Momentaufnahme. Man hat dann keine Ahnung, wie konsequent weiterentwickelt werden könnte."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.