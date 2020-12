Teamchef Wolff: Ist der 2020er-Mercedes der beste aller Zeiten?

Ein Weltmeister-Auto nach dem anderen, aber gibt es eines aus dem Hause Mercedes, das aus der Ahnenreihe prominenter Formel-1-Fahrzeuge besonders heraussticht? Mit dieser Frage hat 'Sky' den Mercedes-Sportchef Toto Wolff konfrontiert. Und Wolff wollte sich nicht so recht festlegen.

Der aktuelle W11 zum Beispiel käme grundsätzlich für das Prädikat "bester Mercedes" in Frage, meint er, sei zumindest "eines der herausragenden Formel-1-Fahrzeuge der Neuzeit", sagt Wolff. "Wir haben dieses Jahr 13 Rennen gewonnen mit dem Auto. Das ist schon eine gute Statistik."

Tatsächlich hat Mercedes im bisherigen Saisonverlauf nur zwei Rennen nicht gewonnen, aber es ging selbst beim Weltmeisterteam schon besser: Auch 2016 siegte die Marke nur bei zwei Rennen nicht, aber damals in einer Saison mit insgesamt 21 Grands Prix. Das macht den W07 zum bisher erfolgreichsten aller Formel-1-Mercedes, zumal bei zusätzlich 20 Pole-Positions und 765 WM-Punkten in nur einem Jahr.

Wolffs Allzeit-Favorit in der Formel 1? Kein Mercedes!

Wolff bezeichnet den W07 von 2016 dann auch als "wirklich gutes Auto" und erklärt weiter: "In den Jahren danach hatten wir immer herausragende Autos, die immer so um die zehn Siege hatten. Ich glaube nicht, dass einer heraussticht in den letzten sieben, acht Jahren, so wie keiner heraussticht aus den Ferraris der 2000er-Jahre."

Bei "um die zehn Siege" gibt sich Wolff zu bescheiden: 2017 und 2018 erzielten Mercedes-Fahrzeuge zwölf und elf Siege in der Formel 1, aber schon 2019 waren es 15. 2014 und 2015 hatte das Team jeweils 16 Grands Prix gewonnen. Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!

Doch Wolff hat nicht nur ein Faible für Siegerautos. Befragt nach seinem Allzeit-Favoriten in der Formel 1 nennt er den Jordan 191 aus dem Jahr 1991 als Lieblingsauto. Der sei zwar "nicht schnell, aber optisch richtig gut" gewesen, meint er. "Der John-Player-Special-Lotus aus der Vergangenheit war wirklich gut, die Silberpfeile aus den 1950er-Jahren ikonisch."

Der Lauda-Ferrari von 1975

Auch den Ferrari 312T aus der Saison 1975, den Niki Lauda zum Titel fuhr, findet Wolff gelungen. "Das Auto war ganz außergewöhnlich und sieht auch richtig gut aus mit der hohen Hutze", sagt der Formel-1-Teamchef. Dieser Ferrari sei zudem "ein Auto, das auch historische Relevanz hat, jetzt, wo Niki nicht mehr unter uns ist."

Grundsätzlich, erklärt Wolff, sei teamintern "jedes neue Auto das schönste" in seinen Augen. Das genaue Gegenteil davon aber gibt es für ihn nur einmal: "Das hässlichste Auto war der Williams mit der Hammernase." Der FW26 aus der Saison 2004 wird in der Tat häufig unter die am wenig schönsten Fahrzeuge der Formel-1-Historie gewählt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.