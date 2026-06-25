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Teamorder bei Mercedes? Fahrer sprechen offen über Stallregie

Nach dem Mercedes-Duell in Barcelona rechnen Kimi Antonelli und George Russell im Fall der Fälle mit einer Stallregie

Alexis Hoffmann Roberto Chinchero
Bearbeitet:
Mercedes nach Barcelona: Beim nächsten Mal gibt es Stallregie!

Mercedes möchte ein Szenario wie in Barcelona nicht wiederholen

Foto: LAT Images

Sollte Mercedes sich wie in Barcelona gegenseitig wertvolle Zeit auf der Strecke kosten, so rechnen Kimi Antonelli und George Russell in Österreich mit einer klaren Stallregie.

"Wenn wir uns wieder in einer solchen Situation wie in Barcelona befinden und unter Druck von der Konkurrenz geraten, dann wird es eine Teamorder geben", erklärt Antonelli am Donnerstag. "Gerade dann, wenn ein Auto schneller ist als das andere."

Nach dem Großen Preis von Barcelona-Katalonien hatte es bei Mercedes ein Meeting zu diesem Thema gegeben. Dennoch betont Antonelli: "Wenn wir ohne den Druck eines anderen Teams gegeneinander fighten, dann können wir miteinander racen, so wie eben in Montreal."

Beim Grand Prix von Kanada hatten sich Russell und Antonelli rundenlang miteinander duelliert, wobei der erfahrenere Mercedes-Pilot sein Rennen aufgrund einer kaputten Batterie frühzeitig aufgeben musste.

"Natürlich ist der Sieg für das Team das Wichtigste", erklärt Russell in Österreich. "Welcher Fahrer gewinnt, ist dabei egal. Das hat man in Kanada gesehen, als ich und Kimi uns hart duelliert haben, uns aber trotzdem vom Rest des Feldes absetzen konnten."

Daher betont Russell: "Der Sieg war für das Team nicht gefährdet. Aber in Barcelona gab es plötzlich einen anderen Fahrer, der um den Sieg mitgekämpft hat."

Gemeint ist Ferrari-Pilot Lewis Hamilton, der sich in Barcelona seinen 106. Grand-Prix-Sieg sichern konnte. Zwar erwähnt Russell, dass der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten von einer VSC-Phase profitieren konnte, doch bleibt das Ergebnis beim Thema Stallregie dasselbe:

"Kimi und ich haben gemeinsam Zeit verloren, und das hätte Ferrari die Chance auf den Sieg gegeben", so seine Einschätzung. "Und das ist der Moment, in dem wir als Teamkollegen clever agieren müssen."

Dabei betont Russell einmal mehr, dass es für Mercedes keine Rolle spielt, welcher der beiden Fahrer am Ende ganz oben auf dem Treppchen steht. Bislang konnten die Silberpfeile in der Saison 2026 sechs von sieben Grand-Prix-Rennen gewinnen und liegen in der Konstrukteurs-WM auf dem ersten Platz.

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