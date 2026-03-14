Technik-Drama im Qualifying: Warum George Russell plötzlich stehen blieb

WM-Spitzenreiter George Russell wurde im Qualifying zum Grand Prix von China 2026 in Shanghai (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) von technischen Problemen an seinem Mercedes W17 eingebremst - und das gleich mehrfach.

Die Schwierigkeiten begannen in Q2. Russell beschwerte sich nach Platz drei am Funk: "Da stimmt was nicht mit dem Auto. Ich habe viel Untersteuern. Checkt das Auto. Es fühlt sich an, als ob der Frontflügel gebrochen wäre. Bereitet also einen Ersatzflügel vor." Später sagte Russell, die Situation habe für "etwas Stress" in der Mercedes-Box gesorgt.

Doch für Russell blieb es turbulent. In Q3 rollte der Mercedes-Fahrer gleich zu Beginn ausgangs der "Schneckenkurve" im ersten Sektor aus. Wieder funkte Russell: "Irgendwas stimmt nicht."

Nach dem Qualifying erklärte Russell zu dieser Situation: "Ich merkte sofort, dass etwas nicht passte. Ich konnte nicht weiterfahren, sondern musste anhalten und versuchen, das Auto neu zu starten. Zuerst sprang es nicht an, dann aber doch. Ich konnte aber keine Gänge mehr einlegen."

Teamchef Toto Wolff befürchtete das Schlimmste

Trotzdem schaffte es Russell zurück in die Box. Dort folgten bange Minuten: Würde Russell überhaupt eine Rundenzeit erzielen können? Mercedes-Teamchef Toto Wolff war skeptisch: "Ich dachte eigentlich nicht, dass er noch einmal rausfahren würde. Aber zu meiner Überraschung hat er trotzdem noch eine Runde gefahren."

Und das in letzter Sekunde, nachdem Mercedes gezaubert hatte: "Wir mussten dreimal powercyclen, das Auto im Grunde dreimal neu starten - wie ein iPhone. Aus- und wieder einschalten. Beim dritten Versuch hat es dann funktioniert", erklärte Wolff bei Sky. Russell bekam außerdem ein neues Lenkrad - und fuhr kurz vor Schluss endlich auf die Strecke.

Das Ergebnis mit nur einer fliegenden Runde in Q3: Platz zwei hinter Mercedes-Teamkollege Andrea Kimi Antonelli, der 0,222 Sekunden schneller war. Aber: Russell blieb außerdem 0,129 Sekunden vor Lewis Hamilton auf Rang drei und spricht deshalb von "Schadensbegrenzung".

Nur eine Runde in Q3 - und keine optimale

Aber nicht einmal die finale Runde gelang problemlos: "Ich hatte keine Batterieleistung, nicht die richtige Reifentemperatur - gar nichts", sagte Russell. "Es hätte aber viel schlimmer laufen können, deshalb bin ich froh. Denn es hätte genauso gut passieren können, dass ich ohne Zeit auf Platz zehn gelandet wäre."

"Es ging einfach darum, überhaupt eine Zeit zu fahren. Aber Platz zwei ist viel besser, als ich erwartet hatte", erklärte Russell. "Als ich die Runde ohne Batterieleistung und ohne Reifentemperatur begann, dachte ich ehrlich gesagt, ich würde deutlich weiter hinten landen."

Was genau die Ursache für Russells Albtraum-Qualifying war, steht noch nicht fest. Wolff vermutete in einer ersten Stellungnahme ein "elektrisches Problem" am Mercedes W17, ging jedoch nicht ins Detail.