Technik-Updates: Red-Bull-Verfolger legen in Zandvoort nach

Mercedes und Aston Martin haben ihre technischen Updates für den Grand Prix der Niederlande 2023 bekannt gegeben. Die beiden Teams kämpfen derzeit um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung der Formel 1.

Aston Martin liegt 51 Punkte hinter Mercedes, wenn die Saison nach der Sommerpause in Zandvoort fortgesetzt wird. Das Team aus Silverstone hat seit Kanada einen Formtiefpunkt. Für dieses Wochenende hat Aston Martin bei der FIA einen stark überarbeiteten Unterboden und Diffusor eingereicht.

Eine überarbeitete Fläche des Unterbodens und neu geformte Unterbodenkanten wurden gemeinsam entwickelt, um den Luftstrom zu verbessern und den erzeugten Anpressdruck zu erhöhen.

Diese Modifikationen funktionieren in Verbindung mit einem neuen Diffusor, bei dem die obere Ecke modifiziert und ein kleines Winglet hinzugefügt wurde, um die Effizienz der unteren Fläche zu verbessern.

Fernando Alonso sagt zu den Upgrades: "Sie sind, um eine klare Richtung zu bekommen, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für das nächste Jahr in Bezug auf die Richtung mit dem Auto. In Kanada und in Silverstone haben wir auch einige neue Teile mitgebracht, und jetzt diese neuen aerodynamischen Teile bringen hoffentlich die Leistung, die wir erwarten."

Mercedes hat indes die Unterbodenkante des W14 modifiziert und einen vorderen Unterbodenkantenflügel mit geringerer Spannweite entwickelt, um "Verluste zu reduzieren, die Strömung nach hinten zu verbessern und den Anpressdruck am Heck zu erhöhen".

Die Spiegelhalterung am Seitenkasten wurde geändert, um die Luftströmung zum Heck des Autos zu verbessern und damit den Anpressdruck des Heckflügels zu erhöhen, während eine Überarbeitung des "Beamwing" einen ähnlichen Effekt bewirken soll.

Während Ferrari seinen SF-23 unverändert lässt, hat Red Bull eine neue Spezifikation für den "Beamwing" mit überarbeiteten Wölbungen und Einfallswinkeln eingeführt, "um die Druckverteilung und die Leistung des Flügels zu verbessern".

McLaren - bisher das Team, das am meisten daran gearbeitet hat, die Effizienz des RB19 auf den Geraden zu reproduzieren, indem es sich auf das Zusammenspiel von "Beamwing" und Heckflügel konzentrierte - hat beide Teile verändert.

Die streckenspezifischen Änderungen an "Beamwing" und Heckflügel (neue Hauptplatte, Flap und Endplatte) des MCL60 zielen darauf ab, die aerodynamische Effizienz für den Luftwiderstandsbereich in Zandvoort zu erhöhen.

Haas wird einen neuen Frontflügel und eine neue Nase einsetzen, um eine Lösung für die Probleme mit dem Reifenabbau zu finden, die das Renntempo beeinträchtigt haben, während überarbeitete hintere Bremsbelüftungen die Kühlung der Reifen verbessern sollen.

Mit Bildmaterial von Speedpictures.