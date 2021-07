Technik-Video: Was sind Flexiwings und was bewirken sie?

Der Heckflügel am Red Bull RB16B verbiege sich während der Fahrt zu sehr. Das ist der Vorwurf, den Mercedes gegenüber Red Bull erhebt. Und für diesen Streit der beiden Formel-1-Topteams gibt es auch ein passendes Schlagwort: Flexiwings.

Was aber versteht man unter diesem Begriff? Und welche Vorteile würden biegsame Flügel in der Formel 1 überhaupt mit sich bringen? Das erklären wir in unserem neuen Technikvideo. Darin zeigen wir anschaulich, wie und warum sich ein Heckflügel auf der Rennstrecke verformt.

Außerdem wird ihm Video erläutert, weshalb die sogenannte Aeroelastizität in der modernen Formel 1 eine Schlüsselrolle spielt. Natürlich kommt dabei auch zur Sprache, was der Automobil-Weltverband (FIA) tut, um die Vorgaben im Technischen Reglement zu überwachen und konkret dafür zu sorgen, dass sich Heckflügel eben nicht zu stark verbiegen.

Abgerundet wird das Technikvideo mit dem weiteren Vorgehen der Formel 1 in Sachen Flexiwings und Informationen darüber, welche Teams außer Red Bull noch von verschärften FIA-Tests betroffen sein könnten.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.

